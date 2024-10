全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイドブランド「ケイウノ」から、ファンシーカットダイヤモンドの個性がさりげなく輝くデザインのアクセサリーが登場。

バゲットカットダイヤモンドの指輪「Baguette / Snuggle Ring(バゲット/スナッグルリング)」と、ハートシェイプカットダイヤモンドのネックレス「Sincerity(シンセリティ)」がラインナップされます☆

ケイウノ「Baguette/Snuggle Ring(バゲット/スナッグルリング)・Sincerity(シンセリティ)」

発売日:2024年11月1日(金)

取扱店舗:ケイウノ直営店、公式ブランドサイト

宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランド「ケイウノ」

新作ファッションジュエリーとして、バゲットカットダイヤモンドの指輪「Baguette / Snuggle Ring」と、ハートシェイプカットダイヤモンドのネックレス「Sincerity」が登場します!

今回の新作ジュエリーは、ラウンドカットとはまた異なる魅力を持つファンシーカットダイヤモンド(変形ダイヤモンド)を主役にしており、さりげない個性を楽しめるデザイン。

ダイヤモンドはその硬度から“固い決意”や“強い絆”というメッセージを持っており、ホリデーシーズンに向けて自分へのご褒美や大切な方への贈り物にもぴったりのアクセサリーです☆

Baguette/Snuggle Ring(バゲット/スナッグルリング)

価格:99,000円(税込)

素材:K18イエローゴールド、ダイヤモンド0.08ctまたは0.09ct

“自分の気持ちにまっすぐに”をコンセプトにした、センターにバゲットカットのダイヤモンドが輝くリング。

直線的なカットが凛とした気品ある印象を与えてくれます。

アームには“ラフライン”という繊細なテクスチャを施すことで、カジュアルな装いにもマッチ。

ダイヤモンドとアーム幅の差が大きくないことから、細身の他のリングとの重ね着けも楽しめるデザインです。

Snuggle Ring(スナッグルリング)シリーズについて

ケイウノでは、重ね着けしやすい細身のファッションリング「Snuggle Ring」シリーズを展開。

Snuggleとはイタリア語で「寄り添う」等の意味を持ちます。

記念日や誕生日、嬉しいことがあった時に少しずつコレクションを増やしていくなど、大切な節目の想い出を重ねながらリングの重ね着けを楽しむことを提案するシリーズです。

Sincerity(シンセリティ)ネックレス/幸せの粉

価格:55,000円(税込)

素材:K18イエローゴールド、ダイヤモンド0.04〜0.065ct

“心からの純粋な想い”がコンセプトの、小さなハートシェイプダイヤモンドを使用した一粒ネックレス。

シンプルに3点の爪でセッティングしたダイヤモンドが繊細にきらめきます。

裏側にもゴールドのハートマークをこっそりと忍ばせ、コンセプトである“心からの純粋な想い”が表現されています。

さりげないハートが甘すぎず、どんなシーンでも身に着けられるデザインです。

『幸せの粉』シリーズについて

ケイウノの創業者が綴った『サンサンポー物語』というストーリーに登場する“幸せの粉”。

主人公の妖精が大切な人への贈り物として懸命にジュエリーを作るシーンで、努力の結晶がキラキラ輝く粉となって振りかかる様子が描かれています。

“幸せのジュエリーを作る妖精が棲むお店”という創業当時の世界観をモチーフに展開しているシリーズです。

特別な日にもカジュアルにも使える、ファンシーカットダイヤモンドのリングとネックレス。

ケイウノの「Baguette/Snuggle Ring」と「Sincerity」は、2024年11月1日(金)より販売開始です☆

ケイウノ公式サイトはこちら

