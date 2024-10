様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

「ケイウノ」から、「ミッキーマウス」のアイコンをかたどったマザーオブパール(白蝶貝・黒蝶貝)がエレガントにきらめく「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」のネックレスとリングが発売されます☆

ケイウノ ディズニー「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」ネックレス/リング

発売日:2024年11月1日(金)

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノが展開するディズニーデザインのジュエリーから、新作「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」のネックレスとリングが登場。

イエローゴールドカラーで「ミッキーマウス」のアイコンをかたどり、マザーオブパール(白蝶貝・黒蝶貝)が、ほど良いボリューム感で優しくきらめきます。

“大人になっても大好きな「ミッキーマウス」のデザインをシンプルに楽しみたい”という方に向けた、自然界の素材ならではの柔らかい光沢がエレガントなジュエリーです。

「ミッキーマウス」のアイコンをマザーオブパールでシックに表現した「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」

見る角度によって変化する虹色のきらめきは、まるで魔法のようです。

「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」ネックレス

価格:154,000円(税込)

素材:K18 イエローゴールド、白蝶貝または黒蝶貝

※写真は白蝶貝

「ミッキーマウス」のアイコンをかたどったマザーオブパールがエレガントにきらめくネックレス。

ペンダントトップ部分は縦が1.8センチほどの大きさで、貝ならではのつややかな光沢をしっかりと楽しめます。

「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」リング

価格:121,000円(税込)

素材:K18 イエローゴールド、白蝶貝または黒蝶貝

※写真は黒蝶貝

見る角度によって変化する、虹色のきらめきを放つ「ミッキーマウス」のアイコンをあしらったリング。

アイコン部分は縦が1センチほどの大きさで、手元でパッと目を惹く存在感があります。

白蝶貝・黒蝶貝の2カラーで展開される、シンプルなミッキーアイコンにマザーオブパールの優雅なきらめきが堪能できるジュエリー。

ケイウノにて2024年11月1日より販売される「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」ネックレスとリングの紹介でした☆

