¡Ö¥²¡¼¥à´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÀï¤ò4°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡¡µå³¦OB¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿”¥·¡¼¥ó”¤È”Áê¼êMVP”¤ÎÂ¸ºß
°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡µð¿Í¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò0¡Ý2¤Î´°ÉõÉé¤±¡£ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤ËÂÐ¤·¡¢6²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤È¤È¤é¤¨¤¤ì¤º¡£5¿Í¤Î·ÑÅê¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¿DeNAÅê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÇÀþ¤â»¶È¯4°ÂÂÇ¤ÈÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²òÀâ¡ÛDeNA¤¬²¦¼Ôµð¿Í¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡Ø¶õ¤¤¹¤®¤¿¥²¡¼¥à´¶¤È¤¢¤½¤³¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ù¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥MVP¤Î¼éÈ÷¡ªÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤«¤Ê¤ê¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¡¡½éÀï¤Î¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï16Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²òÀâ¡ÛDeNA¤¬²¦¼Ôµð¿Í¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡Ø¶õ¤¤¹¤®¤¿¥²¡¼¥à´¶¤È¤¢¤½¤³¤Ç¸«Æ¨¤·¤¿¤é¡Ä¡Ù¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥MVP¤Î¼éÈ÷¡ªÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¤«¤Ê¤ê¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÀï¶·¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÀè¾¡¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀDeNA¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¸Í¶¿æÆÀ¬¤«¤é4²ó¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿º´Ìî·ÃÂÀ¤ÎÂÇ·â¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤«¤é2ÀïÏ¢È¯¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëº´Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï11·î¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿µð¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï4²ó¤Î¹¶·â¤ËÃíÌÜ¡£°ì»à¸å¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢°ì»à°ìÎÝ¤È¤·¤¿Ãæ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï5ÈÖ¡¦Âç¾ëÂî»°¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢½éµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆÍ·Ê»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¹âÌÚ»á¤ÏÂç¾ë¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡Ö¥²¡¼¥à´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Þ¤Ç´Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à´¶¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤«¤¬¥·¡¼¥º¥ó1°Ì¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÇÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÁÀ¤¦¡×¤È¤³¤í¤ò¤¢¤ï¤»¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤Ç½éµå¤òÂÇ¤Á¡¢Ê»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÂÇ·â¤¬Åêµå¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥±¥¤¤ò½õ¤±¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï7²ó¤Î¤«¤±¤Ò¤¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ÂåÂÇ¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¤Ï¸Í¶¿¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡¢¹âÍüÍºÊ¿¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é·ÚÂÇ¤·¤¿¤Ê¡¢¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¹âÌÚ»á¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç³°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢º¸Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥Ï¥Þ¤ÎÂçË¤¤¬µ®½Å¤Ê2ÅÀÌÜ¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤âÅû¹á¤Î°ìÂÇ¤¬DeNA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏDeNA½éÀï¾¡Íø¤ÎÀèÈ¯¤Î¥±¥¤¤ò¤³¤Î»î¹ç¤ÎMVP¤Ë¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à´¶¤Î¤Ê¤¤µð¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Åª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢6²ó1°ÂÂÇ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Àè¾¡¤·¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡µð¿Í¤â·ç¾ì¤·¤¿µÈÀî¾°µ±¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÁýÅÄÂçµ±¤ò¥»¥«¥ó¥É¤Ëµ¯ÍÑ¡¢3ÈÖ¤Ë¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢½éÀï¤Ï´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Î²÷Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¾ºµ¤Î®¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]