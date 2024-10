【S.H.MonsterArts MECHAGODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG (2021) -Final Battle Edition-】2025年6月 発売予定10月18日16時 予約受付開始予定価格:18,700円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts MECHAGODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG (2021) -Final Battle Edition-」を2025年6月に発売する。価格は18,700円。10月18日16時から予約受付を開始する。

本製品は2021年に公開された映画「ゴジラvsコング」に登場した「メカゴジラ」を立体化したもの。各部の赤い発光を再現しつつ、各部にダイキャストパーツを使用することで重量感やメカの質感を表現している。肩や胸には大砲の可動ギミックを搭載している。

パーツの差し替えで背部バーニアの展開が可能で、エフェクトパーツが付属し点火状態を再現可能。熱線エフェクトやパンチエフェクトパーツ、尻尾先端の交換パーツも付属し、劇中の戦いを再現できる。

特徴的なフォルムを再現

大砲可動ギミックを搭載

パンチやバーニア点火エフェクトパーツが付属

熱線エフェクトも付属

パンチエフェクトは左右分付属

パーツ一覧

(C) 2025 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary