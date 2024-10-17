＜個人投資家の予想＞ 10月17日 11時 ＜個人投資家の予想＞ 10月17日 11時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(260A) オルツ 東証グロース

(3765) ガンホー 東証プライム

(3760) ケイブ 東証スタンダード

(4386) ＳＩＧＧ 東証スタンダード

(6814) 古野電 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7453) 良品計画 東証プライム

(2156) セーラー広告 東証スタンダード

(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース

(6535) アイモバイル 東証プライム

(5285) ヤマックス 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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