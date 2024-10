BTS・JIN初ソロアルバム『Happy』トラックリスト公開！ワンオクTaka＆Toruらが楽曲提供

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■JINが作詞に参加したファンソング「I will come to you」など全6曲を収録!

JINが、ソロアルバム『Happy』のトラックリストを公開した。

JINの新譜にはタイトル曲「Running Wild」を含め、「I’ll Be There」「Another Level」「Falling」「Heart on the Window (with WENDY)」「I will come to you」の6曲が収録される。

タイトル曲「Running Wild」はブリティッシュロックをベースとしたポップロックジャンルの楽曲で、英国の伝説的なポップバンド、テイク・ザットのゲイリー・バーロウがプロデューサーとして参加。JINは希望に向かって息が切れるほど走っていこうという、明るくあたたかいメッセージを込めた。

先行曲「I’ll Be There」は疲れたり、独りだと感じるときに幸せを伝える歌で元気になってもらいたいという率直な気持ちを表現。米国のシンガーソングライターMAXが制作に参加し、アルバム発売前の10月25日13時に音源とMVが先行公開される。

「Another Level」は、逆境を乗り越えて次の段階に跳躍するという誓いを、ゲームの中での成長を意味する「レベルアップ(Level Up)」に例えた楽曲。

「Falling」は深まる恋の気持ちを歌詞に盛り込み、誰もが共感できるストーリーを伝えるナンバー。ONE OK ROCKのTakaとToruがクレジットに名を連ねた。

「Heart on the Window (with WENDY)」はRed VelvetのWENDYがフィーチャリングに参加したJINの初デュエット曲。K-POPを代表する男女ボーカリストのデュエットに関心が集まっている。時間の流れを窓際から見える季節になぞらえながら愛を誓う歌詞がロマンチックな曲だ。

アルバムの最後の曲「I will come to you」はJINが直接作詞に参加したファンソング。心の込もった歌詞が響くバラード曲であり、ARMY(BTSファンの呼称)に伝えたいメッセージを盛り込んだJINからの手紙でもある。

JINは収録曲「I will come to you」をはじめ「I’ll Be There」「Another Level」「Falling」など6曲のうち4曲のクレジットに載り、アーティストとしての力量を発揮している。

11月15日14時にリリースされる『Happy』は、JINがデビュー以来、初めて発表するソロアルバム。JINはバンドサウンドをベースにした多様なジャンルの音楽を通じて、幸せを探す旅を共にしようというメッセージを伝え、日常を生きていくすべての人への応援と癒しとなる音楽を届ける。

(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.11.16 ON SALE ※予定

ALBUM『Happy』

韓国発売日:11月15日

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/