【「アストロボット」ぶっとび建設パルクール】10月17日22時 配信予定価格:無料

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5用アクション「アストロボット」の新規スピードランステージ「ぶっとび建設パルクール」を本日10月17日22時より配信する。価格は無料。

配信番組「State of Play」にて発表されていた「アストロボット」の無料DLCが本日10月17日より順次登場する。第1弾の新規スピードランステージ「ぶっとび建設パルクール」では空中都市を駆け巡り、クレーンや木箱といった様々な障害物を高速で突っ切っていく爽快アクションを楽しめる。

今後の新規コンテンツについては、11月14日まで毎週木曜日の22時に配信される予定となっている。

【Astro Bot - Building Speed Add-On | PS5】

ぶっとび建設パルクールでは、”ブルドッグブースター”の”バクスター”の助けを借りて空中都市を駆け巡る。クレーンを避け、木箱を壊して周り、空中の洗車機を高速で突っ切って捕まっているクルーを助け出そう

今後のアップデートのリリース予定

10月24日22時 カチコチ氷のスケートリンク 10月31日22時 高速ビーチサイド観光 11月7日22時 上昇気流!バルーンGO! 11月14日22時 あちあち高温クライミング

