スターバックスに、ハロウィンシーズンだけ楽しめる遊び心たっぷりのトッピング「パチパチ トリック」が登場!

期間限定で販売されている「メラ メーラ フラペチーノ」と相性抜群な、ゲスト自身で魔法をかけるようにトッピングできる「パチパチ メラ メーラ フラペチーノ」でハロウィンシーズンを楽しめます☆

スターバックス「パチパチ トリック」

価格:持帰り 108円(税込)/店内利用 110円(税込)

対象メニュー:メラ メーラ フラペチーノ含むすべてのドリンク/フード

※パチパチ トリックのみの販売も可能です

販売期間:2024年10月18日(金)〜10月31日(木)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

スターバックスに、パチパチっとキャンディが口の中ではじける不思議なトッピング「パチパチ トリック」が登場。

ゲスト自身でフラペチーノに魔法をかけるように、ホイップクリームの上にふりかけて完成させます。

「パチパチ トリック」は、期間限定で販売されている「メラ メーラ フラペチーノ」とも相性抜群。

中身は赤、青、橙の3色のうちいずれか一色で、どのカラーが出るかは開けてからのお楽しみです☆

この季節ならではの遊び心溢れる仕掛けが楽しめる、ドリンクやフードとも相性のよいトッピング。

スターバックスにて2024年10月18日より販売される「パチパチ トリック」の紹介でした☆

※ゲスト自身でトッピングするカスタマイズです。トッピングした状態での提供はできません

