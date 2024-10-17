ロッテ 11・17ファン感謝デー開催概要、チケット販売スケジュールを発表
千葉ロッテマリーンズは11月17日にZOZOマリンスタジアムで開催するファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2024」の概要とチケット販売スケジュールを発表した。
イベント当日は昨年に引き続き、「マリーンズ白黒対決」と題し、選手たちが「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれてさまざまな対決イベントを実施する。イベントの後半では昨年に引き続き「白黒野球対決supported by LOTTE」が行われ、閉会セレモニーでは選手達がスタンドへサインボールの投げ入れを行う。また、選手との写真撮影会やサイン会などのファンサービスイベントも予定。チケット販売は10月18日午前10時から、球団公式ファンクラブTEAM26会員向けの抽選販売を開始し、10月24日午前10時からマリーンズIDを保有している方向けの抽選販売が行われる。
＜ファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2024」の概要とチケット販売スケジュール＞
開催日:11月17日（日）午前10時開場、11時30分開会※少雨決行、荒天時中止。天候によってはイベント内容変更の可能性あり。
販売席種:特別内野指定席（一・三塁）:1500円、フロア2内野指定席（一・三塁）:1000円、フロア4内野指定席（一・三塁）:500円、外野指定席（ライト・レフト）:500円。※その他ピクニックボックスやサブマリンシート、ホームランラグーンなどのスペシャルシートも販売予定。
販売場所:球団公式オンラインチケットサイト「Mチケットオンライン」
販売スケジュール:TEAM26会員向けの抽選販売:10月18日（金）10時00分より開始、マリーンズID保有者向けの抽選販売10月24日（木）10時00分より開始。