Appleが純正地図アプリの「Appleマップ」上でユーザーにビジネスをわかりやすく表示するために始めた「Apple Business Connect」を拡張し、メールアプリやSiriなどでも企業情報を表示できるようにすると発表しました。これにより、あらゆる規模の企業が10億人を超えるAppleユーザーに対してブランドロゴをわかりやすく表示することができるようになります。

Apple expands tools to help businesses connect with customers - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2024/10/apple-expands-tools-to-help-businesses-connect-with-customers/Apple、ビジネスがお客様とつながるのを支援するツールを拡大 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/10/apple-expands-tools-to-help-businesses-connect-with-customers/Apple’s new feature lets brands put their stamp on emails and calls to your iPhone - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/16/24272053/apple-brands-stamp-emails-calls-iphoneApple previews new iPhone features including enhanced caller ID for businesses and brand logos in Mail - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/10/16/apple-brand-logos-iphone-mail-phone-caller-id/Appleが2023年1月に開始したApple Business Connectは、Appleの純正マップアプリである「Appleマップ」に表示される建物情報を、企業が申請・管理できるようになるというものでした。企業は写真やロゴを追加・更新したり、プレイスカードから直接食べ物を注文したり予約したりするなどのアクションを顧客に促したり、顧客に特別なプロモーションを提示したりすることが可能です。Apple純正マップの建物情報が編集可能になる「Apple Business Connect」開始、ただしGoogleマップは同様の機能を2005年に実装済みなので18年遅れ - GIGAZINEこのApple Business Connectがアップデートされ、実店舗を持たない企業でもプログラムを通じてAppleマップ・ウォレット・メールなどのApple純正アプリでのブランドの見え方を管理することが可能となります。メールアプリでは企業は顧客へのメールに自社ブランドのロゴを表示することができるようになります。これによりメール内での企業メールが目立つようになり、認識されやすくなります。メールアプリでブランドロゴが表示されるようになるのは、「2024年後半から」だそうです。企業はApple Business Connectの「Branded Mail」にサインアップすることで、メールアプリに表示する企業名やブランドロゴを登録することが可能となります。さらに、iPhoneのタッチ決済を通じて支払いを行う際にブランドロゴを表示することも可能となります。タッチ決済時のロゴの見え方は以下の通り。また、2025年には企業がビジネス発信者IDを登録可能となり、顧客に連絡した際に着信画面に企業名・ロゴ・部署を表示可能となります。これにより、認証済み企業とスパム業者からの電話をユーザーが着信画面で一発で区別できるようになります。Appleのインターネットソフトウェアおよびサービスプロダクト担当シニアディレクターを務めるデビッド・ドーン氏は、「10億人以上の人々が毎日使うApple製アプリ全体に表示されるブランドを作れる機能を、物理的な拠点を持たないビジネスも含め、あらゆるビジネスに提供できることを大変嬉しく思います。私たちは、ビジネスが最適かつ最も正確な情報をAppleのユーザーに提示できるようにBusiness Connectを作りました。今日のアップデートで、私たちはより多くのビジネスがお客様の目にとまり、信頼関係を築き、拡大できるよう支援します」と語りました。