【となりの席のヤツがそういう目で見てくる 第1巻 重版決定】価格:770円

小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第1巻の重版を決定した。それに伴い、mmk氏の公式Xでは重版を記念したイラストが公開されている。

本書籍は、サンデーうぇぶりにて連載中の「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」を単行本化したもの。主人公の池沢くんは同じクラスの美少女・江口さんを“そういう目”で見ていたが、実は江口さんも池沢くんに同じ目を向けていたことが発覚。チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香りなど、互いの下心から純愛が動き出していく様子が描かれる。

公開されたイラストには主人公の池沢が同じクラスの美少女・江口さんを担いで重版をお祝いする様子が描かれている。

