DuelJewel ¤Ð¤ë¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖDing-Dong¡×¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ú¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜÂè1²ó¡Û
5¿ÍÁÈ¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDuelJewel¡×(¥Ç¥å¥¨¥ë¥¸¥å¥¨¥ë)¤¬9·î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAria¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¿·ºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£1997Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤ÎÎ´À¹¤È¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ëÈ»¿Í¤ÎÈ¯À¼¾ã³²¤¬±Æ¶Á¤·²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¡¢È»¿Í¤Î¹¢¤¬´ñÀ×Åª¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢19Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤«¤é5Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡£³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ø¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï¥É¥é¥à¤Î¤Ð¤ë¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ä¥¢¡¼¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡©
¤Ð¤ë¡Ö½éÆü¸ø±é¤Î±ºÏÂ¥Ê¥ë¥·¥¹¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢DuelJewel¤¬¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅÙ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë±ºÏÂ¥Ê¥ë¥·¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤Î²ñ¾ì¤âÁ°È¾¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤Ð¤ë¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÈ»¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿àDing-Dongá¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢à¤³¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ó¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©á¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÈ»¿Í¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ó¤À¤±´ÊÃ±¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¤Ð¤ë¡Ö¼Â¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÈ¯É½¤ò½éÆü¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇµÞ¤¤ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£à¤¸¤ã¤¢Æ°²è¤Ç½Ð¤½¤¦¤«á¤È¸À¤Ã¤ÆYouTube¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±Æ°²è¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¤Ð¤ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ÏÀÎ¤«¤éShun¤ÈNatsuki¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÁ´°÷¤¬ºî¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¤ÎÆÃÄ§¤¬¶Ê¤ËÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¶¤êÉý¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË°¤¤¬Íè¤Ê¤¤¡£·ëÀ®Åö½é¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿¶¤êÉý¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¶ñ¸½²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤âÁá¤¤¡£
¤Ð¤ë¡Ö´Ý1Ç¯¤Ç3¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¶Ê¤òºî¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£1¿Í¤«2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤âà¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤í¤¦á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æà¤³¤ì¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Íá¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¿ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¶¥Áè°Õ¼±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ð¤ë¡Ö¤½¤ì¤âÂ¿Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢ËÍ¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¶Ê²ñµÄ¤Ë¼«Ê¬¤Î¶Ê¤ò1¶Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ïà¤ªÁ°¤À¤±¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ë¤À¤íá¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤¬É½Âê¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½È»¿Í¤µ¤ó¤¬È¯À¼¾ã³²¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¤Ð¤ë¡Ö²ò»¶Á°¤ÏÈ»¿Í¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ËÍ¤é¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬Àõ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çà¤¤¤Ä¼£¤ë¤Î¤«¡©á¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È»¿Í¤«¤é¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ò½¸¤á¤Æà¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þà¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬²ò»¶¤Ê¤ó¤À¤Êá¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È»¿Í¤Ï¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤¦²»³Ú¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ëµ¤³Ú¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½È»¿Í¤µ¤ó¤¬¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡©
¤Ð¤ë¡Öº£¤ÏÀÎ°Ê¾å¤Ë²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½²ò»¶Á°¤ÈºÆ·ëÀ®°Ê¹ß¤ÇÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ð¤ë¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î³èÆ°¤¬º£¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢GACKT¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í´Ìï¤â¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°¤Î·Ð¸³¤¬º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½GACKT¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤Ð¤ë¡ÖGACKT¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¯¤Æ¡¢·³Ââ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸·¤·¤¤Êý¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£àGACKT¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤Êá¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤è¤ê¡¢ÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½GACKT¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ð¤ë¡ÖGACKT¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Í¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤è¤ê¤â¤´¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âàºî¶Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ëá¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¶Ê¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âºî¤í¤¦¤è¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËàÃÙ¹ï¤¹¤ë¤Êá¤È¸À¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½à¤ß¤ó¤Ê¤â¤¹¤ë¤Ê¤èá¤È¸À¤¨¤ë¡£¤ª¼êËÜ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
¤Ð¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¿·¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À²»¸»¤¬È¯Çä¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥Ä¥¢¡¼¤Ï12·î¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òºÇ¸å¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ð¤ë¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×