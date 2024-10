Eggs ’n Thingsに、秋の味覚”お芋”を主役にした「焼き芋ブリュレパンケーキ」と、ビーフステーキの味わい深さと旨みがあとを引く「フィリーチーズステーキサンド」が登場!

ほっこり甘くて濃厚なパンケーキといっしょに味わいたい「さつまいもティーラテ」も期間限定で登場します☆

Eggs ’n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ/フィリーチーズステーキサンド」

販売期間:2024年10月25日(金)〜11月28日(木)

取扱店舗:国内の「Eggs ’n Things」および「Eggs ’n Things Coffee」全店舗

朝食メニューを中心に軽いカフェメニューから本格的なボリューミーなアメリカンメニューまで楽しめる、ハワイ生まれの「Eggs ’n Things」と、「Eggs ’n Things」の世界観を継承したカフェスタイルの店舗「Eggs ’n Things Coffee」に、秋の期間限定メニューが登場!

毎年人気の「焼き芋ブリュレパンケーキ」は、ブリュレしたスイートポテトクリームで包み、香ばしいキャラメルソースで仕上げた濃密なパンケーキです。

2024年は紫芋のホイップクリームを添えて、より風味豊かになりました☆

焼き芋、安納芋のアイスと一緒に楽しめます。

また、同時発売の「フィリーチーズステーキサンド」は、ビーフステーキの味わい深さと旨みがあとを引くアメリカンサンドイッチ。

とろけるチーズの贅沢感もたまりません!

さらに、旬のさつまいもを使った秋ドリンク「さつまいもティーラテ」も期間限定で登場します。

焼き芋ブリュレパンケーキ

価格:店内 2,068円(税込)/テイクアウト 1,296円(税込)

焼き芋・安納芋アイスといっしょに味わえる「焼き芋ブリュレパンケーキ」

パリッとした食感の”スイートポテトブリュレ”とほろ苦いキャラメルが絡み合うしっとり香ばしい濃密パンケーキです。

テイクアウトでも、濃厚な焼芋ブリュレパンケーキが楽しめます。

フィリーチーズステーキサンド

価格:店内 1,848円(税込)/テイクアウト 1,814円(税込)

アメリカ・フィラデルフィア地方発祥のメニューである「フィリーチーズステーキサンド」もラインナップ。

薄切りの牛肉を甘辛い特製BBQソースで絡め、スパイスが香る濃厚なチーズをはさんで仕上げてあります。

食欲の秋を楽しむホットサンドイッチです。

秋のピクニックランチにもおすすめな、テイクアウトメニューも販売されます☆

さつまいもティーラテ [Hot or Iced]

価格:店内 715円(税込)/テイクアウト 702円(税込)

さつまいもの甘みと濃厚な紅茶の香りが溶け合う、まろやかなティーラテ。

最後のひとくちまで、秋の味覚を存分に楽しめます。

ホットもアイスも、テイクアウト可。

ほっこり優しい甘さで、散歩のお供にも仕事のお供にもおすすめです☆

秋ならではの、さつまいもを使用したホットケーキやティーラテ。

「焼き芋ブリュレパンケーキ」「フィリーチーズステーキサンド」「さつまいもティーラテ」は、2024年10月25日から11月28日までの期間限定で、国内の「Eggs ’n Things」と「Eggs ’n Things Coffee」全店舗にて販売開始です。

