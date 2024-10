AsMamaは、横浜に特化した不動産仲介会社の日京ホールディングスと協働し、いよいよ人口減少局面に入った横浜市において、暮らしや子育ての魅力が維持または向上出来るまちづくりを目指しています。

横浜市内で地域貢献に取組む企業連携を増やし、子育てや暮らしの多様な支援連携を目指した定期集会を開催します。

AsMama「定期集会」

AsMamaは、横浜に特化した不動産仲介会社の日京ホールディングスと協働し、いよいよ人口減少局面に入った横浜市において、暮らしや子育ての魅力が維持または向上出来るまちづくりを目指しています。

横浜市内で地域貢献に取組む企業連携を増やし、子育てや暮らしの多様な支援連携を目指した定期集会を開催。

現在、横浜市内では、地域の担い手不足や、繋がりの希薄化が課題となっており(※1)、AsMamaと日京HDは2022年より協働して、「横浜をもっと好きになる!」をテーマに掲げながら、リアルとデジタルの両輪で地域の魅力向上及び繋がり強化を目指し、100名以上の自社研修受講済みの地域の担い手を発掘・育成しながら、これまで、延べ100回・700世帯が参加する地域交流事業を展開し、同社が開発する共助アプリ「マイコミュ(※)」内に設置した「横浜スタイル倶楽部」コミュニティは1,000世帯以上が活用しています。

こうした中、地域交流イベントの参加者や地域の担い手から、「地元貢献に意欲のある企業の存在を知りたい」、「子育てや暮らしを応援してくれる企業を知る機会があったほうがいい」、「地域貢献を宣言したり、具体的な支援をしている企業と連携したい」という声が高まり、10月2日には、CGKインターナショナルスクールやダッドウェイ他企業が参加し、各社が提供できる場やリソースを具体的に出しあう集会を実証的に開催しました(【参考】参照)。

これにより、こうした協業による地域の子育てや暮らしを豊かにするコレクティブインパクト(※3)が期待できる観点から、今後は地域貢献に取り組む企業の輪を拡げ、互いのリソースをシェアし、協働イベントや地域の担い手主催のイベントへの支援・協賛実施を目指した定期集会開催を以下のとおり決定します。

【第1回】2024年11月12日(火)10〜12時

場所:日京ホールディングス「横浜スタイル」オフィス

尚、横浜市の暮らし・子育ての向上を目指し、より多くの企業の参加・賛同を目指し、集会への見学・取材を歓迎しています。

【参考:定期集会開催決定に至る初回キックオフイベントの様子】

参加企業:日京HD/AsMama/ダッドウェイラーニングセンター新横浜校

CGKインターナショナルスクール/三輪整体院/横浜FC

日京HD代表による主旨説明

参加メンバー

※1 参照:横浜市発表資料「令和5年度子育て世代の日常生活に関するインサイト」

※2 地域コミュニティアプリ「マイコミュ」とは

AsMamaが開発する地域共助コミュニティアプリ。

地域の担い手が主催する交流イベントの周知・参加者募集や、アプリ利用者同士の関係性に応じた地域情報、モノ、暮らしや子育てを、気兼ねなく安心して頼りあえる機能をもち、地域の多様な活動や担い手の見える化とゆるやかなつながりや頼りあいを実現しています。

利用世帯数は全国で10万世帯以上。

▼主な機能の特徴

1. 【投稿】育児や暮らしに役立つ地元情報をシェア!匿名相談も可能です。

2 .【交流イベント】生活圏内の交流イベントに気軽に参加。

日常に楽しみと出会いをもたらします。

3. 【シェアリング】送迎・託児、モノの貸し借り・譲り合い、家事や買い物など暮らしの頼りあいができます。

4. 【グループ】趣味や属性でつながるグループに参加。

気の合う友達と育児や暮らしもシェアできます。

5. 【地域パートナー】AsMama認定の地域リーダーや地元の育児や暮らしを応援するパートナー事業者とつながれます。

※3 コレクティブインパクトとは

集団やシステムレベルの変化を達成するために、ともに学び、連携して行動することによってエクイティの向上を目指す、コミュニティの人々とさまざまな組織によるネットワーク

(スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビューJapanより抜粋)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子育てや暮らしの多様な支援連携を目指す!AsMama「定期集会」 appeared first on Dtimes.