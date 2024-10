伊達政宗公も愛した名取のセリを使用！ゆりあげ港朝市協同組合「せり鍋まつり」

ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「せり鍋まつり」を11月3日(日)に宮城県名取市閖上にて開催します。

ゆりあげ港朝市協同組合「せり鍋まつり」

日時 : 2024年11月3日(日)朝6時〜

会場 : ゆりあげ港朝市(宮城県名取市閖上東3丁目5-1)

参加費 : 無料

配布数 : 2,000食

公式サイト: https://www.yuriageasaichi.jp/

ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「せり鍋まつり」を11月3日(日)に宮城県名取市閖上にて開催。

■「名取のセリ」と「せり鍋まつり」開催の背景

名取市のセリ栽培の歴史は古く、元和(げんな)年間(1620年)に野生のセリの栽培をしていたとする文献があり、安永年間(1770年)にはセリ栽培の普及が始まったといわれています。

仙台藩主・伊達政宗公が連歌の席でセリにちなんだ句を詠んだことからも、セリが伊達家に愛されていたことが伺えます。

名取のセリは市場では「仙台セリ」として知られ、生産量は全国でもトップクラス。

県内生産の約8割が名取市で生産されています。

セリ鍋とは名取のセリの風味豊かな香りと、シャキシャキとした食感が特徴。

鶏肉や地元産の野菜など、旨みが凝縮された絶品鍋です。

仙臺鍋まつりで2年連続グランプリを受賞した名取のセリ生産者が作る本場の味を楽しめます。

(※名取市観光物産協会公式サイト及び名取市制作のセリ本から一部引用しています)

■せり鍋まつり 開催内容

名取特産のセリをふんだんに使った「セリ鍋」2,000食を無料で提供!

【イベント開始時間】

6:00〜 セリ鍋のおふるまいスタート!

先着2,000食。

無くなり次第終了となります。

【その他】

場内店舗では、フード・ドリンク・海産物・野菜・果物・味噌・お花・お土産を販売しています。

有料予約制と無料の炉端焼きスペースもあり、買ったものをその場で焼いて楽しめます。

【注意事項】

・当日は「東北・みやぎ復興マラソン」が開催され、周辺道路の交通規制もあるので、公式サイトを確認してください。

・セリ鍋は数に限りがあります。

・配布したセリ鍋は場内でお楽しみ下さい。

・ゴミは場内専用のゴミ箱に捨ててください。

・朝市周辺での路上駐車は、法律で禁止されています。

・駐車違反の際は、レッカー移動となる場合があります。

■施設概要「ゆりあげ港朝市」と「ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館」について

ゆりあげ港朝市は、宮城県名取市閖上にある、地元の新鮮な魚介や野菜が並ぶ人気の朝市です。

毎週日曜・祝日の6時から13時まで開催されており、約50店舗の露店が軒を連ね、活気あふれる市場となっています。

ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館は、ゆりあげ港朝市内に位置する木造の建物です。

朝市で仕入れた新鮮な魚介を使った海鮮丼や、地元の食材を使った料理が楽しめるフードコートをはじめ、お土産販売コーナーや、地域の歴史や文化を紹介する展示スペースも設けられています。

<営業時間>

朝市開催日(日曜・祝日):6:00〜13:00

平日・土曜(木曜定休) :10:00〜16:00

(ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館のみ)

■交通アクセス

車 : JR仙台駅から約38分、JR名取駅から約15分、名取ICから約4分

電車 : JR名取駅下車後、乗合バス「なとりん号」またはタクシー

駐車場 : 無料駐車場あり(西側駐車場200台、北西側のメモリアル公園駐車場)

GoogleMaps: https://maps.app.goo.gl/r12wBP1W6SwC7WqY7

