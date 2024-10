乗り心地に特化！ふわふわペットタクシー【横浜】

ペットの送迎/引越しを行うふわふわペットタクシー【横浜】全国の利用者がこの1年で10倍になっています。

【ペットとの外出が増えるも、課題は移動手段】

コロナ禍でペットを飼う人が増えペットビジネスが急成長しています。

中でもペット同伴で旅行をするペットツーリズムが人気です。

その際の課題の一つが移動手段です。

ペットが一緒の場合は自家用車での移動が主流でしたが、近年では飼い主の高齢化や単身世帯の増加、さらに自家用車を持たない世帯が増えている背景があり、移動手段に悩む人が増えています。

公共交通機関の利用は許可されている場合でもケージに入れるなど制限があり、乗り物酔いや貨物扱いで体調を崩すこともよくあります。

また、鳴き声や臭い、動物アレルギーなど他の方へ迷惑をかける心配もあり飼い主のストレスになっています。

【乗り心地に特化したペットのためのタクシーとは】

ペット専用寝台を搭載した、ふわふわペットタクシーの利用が1年で10倍に急増しています。

ペットが車酔いせずに長距離の移動も快適に過ごせるように独自開発、実証実験では上下加速度を88%減少することが証明されています。

揺れを軽減するのに重要な役割のサスペンションには、地球に戻ってきたJAXA(宇宙航空研究開発機構)の「はやぶさ」のカプセルを地上で運搬する回収ボックスに採用されたものを使っています。

このサスペンションは国宝級重要文化財の運搬に使われた実績もあります。

寝台は広々としたサークルになっていて、ペットの重さに応じて重りを毎回調整しています。

また、外を見るのが大好きなペットのために窓から車外を見られる高さになっています。

開発者でもあるドライバーは、バスやタクシーなど旅客自動車を運転するための第二種運転免許を持ち、さらに20年のドッグサロンの送迎歴があるのでペットのコンディションに合わせて休憩を取ったりし臨機応変に対応しています。

ペット専用寝台

大型犬の利用も可能で、犬猫以外でも鳥、うさぎ、爬虫類、その他の小動物などケージに入るあらゆるペットに対応できます。

料金はペットを載せた距離による実走料金と、8km以上のお迎えまでの迎車料金などの合計。

長距離になるほど割安の料金体系になっています。

飼い主は追加料金無く3名まで同乗でき、見守りカメラで移動中のペットの様子も確認できます。

見守りカメラ

【ペットのために自ら人体実験】

開発に取り組んだきっかけは、ドッグサロンの送迎をしていた時に狭いケージに入りたがらない様子や車酔いしてしまう犬たちを見て、何とかしたいと思ったことでした。

工務をしている友人に話したところ、良いものがあるとこのサスペンションを教えてもらいすぐに製作に取り掛かりました。

しかし、はやぶさや国宝を運ぶには良くても、動物にはふわふわしすぎて酔ってしまうことが分かりました。

試作を作っては自分が座って河原を走行する実験を繰り返し、ようやく完成に至りました。

利用者の声「子犬が車に初めて乗ることから不安もあったのですが、体調を崩すこともなく大変快適に過ごすことができました。

専用のペットケージも本当に揺れがなく、子犬が安心して爆睡していました。

」「実家に帰る為に6時間程乗せていただきました。

ペットのクレートが揺れないよう配慮した車で運転も上手く、私もペットも快適な移動ができました。

」

代表のコメント「お客様のお悩みをどうしたら解決できるだろうと考えていく中で、自分の経験とアイディアが少しでもお役に立ち喜んでいただけたらこれほど嬉しいことはありません。

家族である大切なペットたちと一緒にお出かけや長距離の旅行・引越しができることをもっと多くの方に知っていただき、ペットたちも飼い主の方もストレスなく長距離移動を楽しんでほしいです。」

