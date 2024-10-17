£³»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦°É¡¡¡Ö¿·¤·¤¤»Ò°é¤Æ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¡Ä¡×»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¡Ö¤À¤¤¤ÖÂÐÅù¤Ë¡×
½÷Í¥¤Î°É¡Ê38¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¸ìÈÇ¡ÖMR.MEN LITTLE MISS¡×³¨ËÜÈ¯Çä&¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¥ª¡¼¥×¥óPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÅÐ¾ì¤·¤¿°É¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¿´¤â¡Ä¡×¤È¡¢¼ª¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¿¤Ï¡Ö20¥»¥ó¥Á°Ê¾å¿ÈÄ¹º¹¤Î¤¢¤ëÍ§Ã£¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¿ÈÄ¹º¹¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¡È»ä¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡É¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æó½½ºÐ¤ä10Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£Í§¿Í¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿³¨ËÜ¤Ï¡Öº£¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë11ºý¤Î³¨ËÜ¤ò¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ß¡¢ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤âÃ´Åö¤·¤¿°É¡£¡ÖÁ´Éô°ã¤¦¥³¥á¥ó¥È¡£¿§¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À½³¤ì¤Ð¡×¤È´ê¤¦¡£¡Ö¡Ê³¨ËÜ¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ»Ò¶¡Ã£¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤â¼«Ê¬¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤·¡¢°ì½ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¶¡¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êì¤Î´é¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£
¡¡3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤â¼é¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤«¤é°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¼¸¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸À¤¬¡¢¤À¤¤¤ÖÂÐÅù¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·¤·¤¤»Ò°é¤Æ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¨¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤À¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬¡Ê»Ò¶¡¤È¡Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¹Ô¤¯ÌÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×Ãæ¤Ç¤â¡¢³¨ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Ï¡Ëº£¡¢¤É¤ó¤Ê¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¶õÁÛ¤ä³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤È·ëº§¤·¡¢2016Ç¯¤ËÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2020Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢½÷¼ê°ì¿Í¤Ç3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£