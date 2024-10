35の教育機関と出会える！イタリア文化会館「第15回イタリア留学フェア」

イタリア文化会館は「第15回イタリア留学フェア」を2024年11月9日(土)、10日(日)に開催します。

イタリア文化会館「第15回イタリア留学フェア」

【開催概要】

◆「第15回イタリア留学フェア」

開催日時 : 2024年11月9日(土)、10日(日)12:00-18:00

※ただし、関連イベント

『日本語とイタリア語で交流しよう!』は

11月9日(土)18:30〜20:00(受付開始18:00)です。

開催場所 : イタリア文化会館 1F エキジビションホール(東京・九段南)

東京都千代田区九段南2-1-30

ホームページ: https://fair.studyinitaly.jp/

主催 : イタリア文化会館/在日イタリア大使館/公益財団法人日伊協会

後援 : 文部科学省/日本学生支援機構(JASSO)/千代田区

【「イタリア留学フェア」について】

「イタリア留学フェア」はイタリア留学に特化した国内最大級の留学イベントです。

イタリアの大学、高校生交換留学、語学、専門学校・イタリア政府やその他奨学金など、留学に関する最新情報を効率的に収集できるだけでなく、現地スタッフに直接相談することができます。

また、留学セミナーやイタリア人留学生との交流会などイベントも併催します。

長い歴史や伝統、革新的なアイデアが溢れるイタリアへの留学を提案してもらえます。

昨今では、英語で学位が取得できるコースが増設されるなど選択の幅が広がっています。

様々な特色を持つ大学、専門学校、語学学校の情報収集と留学相談ができる機会です。

【イタリア留学の特徴 ―英語で学ぶ―】

イタリアには、1088年に創設されたヨーロッパ最古のボローニャ大学をはじめ、数百年の歴史と伝統を誇る大学が全国各地に約90校あります。

今回はイタリア各都市から13大学が来日します。

本フェアを通じて歴史的価値がある環境で学べるイタリアの大学の魅力の一端に触れることができるでしょう。

さらに、近年では英語による学位取得コースの拡充が進み、それに伴い留学生のサポート面も整えられています。

英語で学位を取得できる豊富な教育プログラム、学費を年間25万円程度に抑えられる国公立の教育システム、さらに英語+αのもう一ヶ国語も取得できる学習環境等が評価され、日本から多くの学生が大学・大学院に留学しています。

【フェア詳細】

■ゼロから分かるイタリア留学コーナー

イタリアの基本情報から、気になる観光スポット、学校選びのポイント、イタリアでの生活に役立つ情報まで、あらゆる疑問にお答えします。

■イタリア学校出展コーナー

大学、語学学校、専門学校などがイタリアから来日し個別にブースを出展します。

それぞれのブースでは学校や地域の最新情報を入手できる他、学校担当者に直接質問や相談することができます。

各ブースには、日本人スタッフや通訳アシスタントが常駐しています。

<留学セミナー>

「英語で学べるイタリア留学」を中心に大学や専門学校が各学校の特色を紹介

11月9日(土) 12:20〜16:50

11月10日(日) 12:20〜15:30

セミナーの様子

<日本語とイタリア語で交流しよう!>

11月9日(土)18:30〜20:00(受付開始18:00)

<中高生・大学生のための『イタリア人留学生との交流会』>

11月10日(日)16:00〜17:30(受付開始15:30)

※各先着100名となります。

公式WEBサイトにて実施内容・お申込み方法を確認してください。

交流会の様子

