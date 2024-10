フレッシュネスバーガーが展開する、世界のグルメバーガー第5弾として「フレンチバーガー」が登場。

ビストロのコース料理を表現し、高級魚・銀だらの香草グリエを主役にした2種類のバーガーが新たに発売されます!

さらに、フレンチの代表的なスープの味わいを楽しめる「ビストロ コンソメポテト」も期間限定で登場です☆

フレッシュネスバーガー「フレンチバーガー」

販売期間:2024年10月23日(水)〜11月26日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

「世界のグルメを大人の本格バーガーに」を年間テーマに、期間限定バーガーを販売している、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」

第5弾はフランスフェアとして、ハンバーガー2種とポテトが新発売されます!

新発売となる2種類の「フレンチバーガー」は「銀だらグリエのフレンチバーガー 彩り野菜とオリーブアンチョビソース」と「銀だらグリエのフレンチバーガー スクランブルエッグとオマール海老ビスクソース」

フレンチのポワソン(魚料理)をイメージし、香草パン粉をつけた高級魚・銀だらを、店内のグリドルで焼き上げるメニューです。

銀だらの香草グリエをメインに、オードブル(前菜)となる食材を合わせ、ビストロのコース料理をハンバーガーで表現。

さらに、フレンチの代表的スープの味わいが楽しめる「ビストロ コンソメポテト」も期間限定で登場します☆

※グリエとは、英語ではグリルと呼び、網焼き、あるいは鉄板やグリルパンで食材を焼く事の意味

銀だらグリエのフレンチバーガー 彩り野菜とオリーブアンチョビソース

価格:840円(税込)

ビストロコース料理のオードブルとポワソンを表現した新商品「銀だらグリエのフレンチバーガー 彩り野菜とオリーブアンチョビソース」

香草パン粉をまぶした銀だらグリエに、彩り野菜とプロヴァンス発祥のタプナードソース(オリーブとアンチョビのソース)を組み合わせています。

素揚げしたレンコンと程よい酸味のキャロットラペ、紫キャベツマリネの彩り野菜をトッピング。

爽やかな酸味が特徴的で、華やかな見た目も楽しめる一品です☆

銀だらグリエのフレンチバーガー スクランブルエッグとオマール海老ビスクソース

価格:840円(税込)

「銀だらグリエのフレンチバーガー スクランブルエッグとオマール海老ビスクソース」は、ビストロコース料理のオードブルとポワソンを表現。

香草パン粉をまぶした銀だらグリエに、スクランブルエッグとビスクソースが組み合わせてあります。

生クリームとバターでコクを出し、ふんわり食感に仕上げたスクランブルエッグに、オマール海老の旨みが詰まった濃厚ソースは相性抜群です!

こだわりのポイント1:こだわりの店内調理で外サク中ふわ食感を実現

「おいしくてカラダにいいものをていねいに手づくりする」をモットーに、素材にこだわり、できるだけ店内調理を行うフレッシュネスバーガー。

今回のメイン食材となる銀だらグリエも、店内で生の銀だらにローズマリー・パセリ・ガーリックの入った香草シーズニング入りのパン粉を丁寧にまぶし、鉄板で焼き上げています。

このひと手間をかけることで、脂のりの良い銀だらを外はサクッと、中はふんわりとした食感で楽しみめるのがフレッシュネスバーガーのこだわりです!

こだわりのポイント2:銀ダラは実は「タラではない」

実は、学術的にはタラ目に属さない銀ダラ。

市場に出回る真タラは「タラ目」に分類されますが、銀ダラは「スズキ目」に属し、アイナメやホッケに近い仲間です。

真タラに比べて脂が多く、甘みやしっかりとした味わいがあるのが銀ダラの特徴。

脂肪分が豊富なため、加熱しても固くなったりパサついたりしにくく、ムニエルなどにも最適な食材であるため今回採用されました☆

また、銀ダラの脂肪にはα-リノレン酸やEPA、DPA、DHAなどのオメガ3系不飽和脂肪酸が豊富。

健康に良い脂質として注目されている成分が含まれる食材です!

ビストロ コンソメポテト

価格:390円(税込)

※レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能

フレンチバーガーとともに新しく登場する「ビストロ コンソメポテト」は、ビストロコース料理のアミューズを表現したサイドメニュー。

フレンチの代表的なスープの味を楽しめるよう、うま味やコクを感じる、コンソメシーズニングがトッピングされています。

ポテトは「北海こがね」の皮付きを使い、外はサクッ、中はホクホクの食感がポイント。

注文を受けてから作るので、揚げたてアツアツを楽しめます☆

世界のグルメバーガー第5弾は、銀だらの香草グリエを主役に、フレンチのビストロコースを表現。

フレッシュネスバーガーの「フレンチバーガー」は、2024年10月23日から11月26日まで販売です☆

