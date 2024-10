1日2粒でビタミン12種ミネラル9種を補給！日本新薬『マルチビタミンミネラル』

日本新薬は、不足しがちなビタミン12種とミネラル9種をバランス良く配合し、1日2粒で手軽に摂取できるサプリメント『マルチビタミンミネラル』を2024年10月17日(木)より販売中です。

日本新薬『マルチビタミンミネラル』

■内容量 :1袋90日分(180粒)

■発売日 :2024年10月17日(木)

■販売場所:日本新薬ヘルスケア公式ショップ

( https://www.nippon-shinyaku-shop.com/ )

日本新薬は、不足しがちなビタミン12種とミネラル9種をバランス良く配合し、1日2粒で手軽に摂取できるサプリメント『マルチビタミンミネラル』を2024年10月17日(木)より販売中。

【商品の特長について】

健康的なカラダづくりに必要不可欠なビタミンとミネラルは、毎日不足しないように摂取することが重要です。

しかし、必要量をすべて食事から摂取するのが難しい場合もあります。

日本新薬の『マルチビタミンミネラル』が毎日の栄養補給をサポートします。

1. 2粒でビタミンとミネラルの1日に必要な量100%を満たす

不足しがちな必須ビタミン12種類(ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE)とミネラル9種類(カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレン、クロム、モリブデン)、さらに乳酸菌を配合しました。

普段の食事に加えて1日2粒を摂取することで、不足しがちな全てのビタミンとミネラルを100%満たす*よう設計しています。

2. 小粒で飲みやすい

飲みやすさを追求し、摂取目安量を1日2粒とした小粒な錠剤に仕上げました。

3. 安全・安心の国内製造

日本国内の健康補助食品GMP**適合認定を受けた工場において、厳しい規格に基づき製造しています。

さらに、製造ごとに品質試験を実施し、安心して摂取いただけるよう徹底した管理を行っています。

* 栄養素等表示基準値2020年度(18歳以上、基準熱量2,200kcal)

** Good Manufacturing Practice:適正製造規範

