強度を調整できるセルフコントロール搭載！リツビ『WONDER FACE BEAUTY』

リツビが日本総代理店となり、引きあがった理想の小顔を実現する新マシン『WONDER FACE BEAUTY』を2024年10月21日(月)より発売。

同日より10月23日(水)まで開催される「ビューティーワールド ジャパン 大阪」にて初お披露目します。

【WONDER FACE BEAUTYとは】

美しさ 上がる 締まる 小顔リフト(施術名:WONDER LIFT)

近年美容医療ブームが高まる中小顔やリフトアップは年齢を問わず人気の施術となっています。

美容医療は不足した物質の注入や侵襲的な治療により物理的に形を変える施術である一方、「WONDER FACE BEAUTY」は顔の老化を物質の不足ではなく筋肉の萎縮であるという新しい概念に基づき、筋肉を鍛えることで美しく自然な見た目に導く日本初上陸のマシンです。

ラジオ波とニューロマスキュラーの組み合わせで、同時に3か所施術を行うことが可能であり、肌の小じわ改善と顔の筋肉引き締めによるリフトアップを同時に実現。

さらに利用者自身で強度を調整することができるセルフコントロールを搭載しています。

【開発メーカー】

スペインのメーカー、レクスター社が開発。

エンジニアによって構成されるレクスター社は長年にわたりエリートスポーツ用の機器を製造。

2019年より美容市場向けの製造を開始しボディ用痩身マシン「WONDER Axon」を開発。

2023AMWC(美容・アンチエイジング国際医療学会)で痩身(非侵襲性)部門にノミネートされた、信頼と実績あるメーカーです。

【WONDER FACE BEAUTYの特徴】

1. 必要な施術をすべて兼ね備えた“次世代フェイシャルケア”

WONDER FACE BEAUTYはニューロマスキュラーとラジオ波を搭載し交互に照射を行います。

〇ニューロマスキュラー

神経筋に刺激をあたえ、顔の筋肉を引き締めることでたるみを改善。

最大2cmの深層部に作用し、顔筋から見た目の印象を若返らせます。

また顔の筋肉を鍛えることで老化によるくぼみを自然に埋める効果や、血流改善による肌質改善に効果があります。

〇RF波

1分間で42〜45℃に到達する高周波ラジオ波を3か所同時に照射し、コラーゲン・エラスチンの生成と皮膚の再生を促進。

小じわを改善し、肌のハリと弾力を高めます。

2. たった25分で気になる3か所を同時ケア

専用の電極シートを取り付け、額(前頭筋)・頬や口元(頬骨筋・口輪筋)・顎下(広頚筋)の3か所へ同時アプローチ。

額(前頭筋):

額のシワやたるみを改善し、瞼の重みを改善することで開きやすい目元に。

頬・口元(頬骨筋・口輪筋):

頬を斜めに引き上げ、ほうれい線やゴルゴライン・マリオネットラインを改善し口元のもたつきを解消。

顎下(広頚筋):

頬から首にかけてのたるみを改善し、二重顎や首のシワを改善。

25分間のメニューで3か所同時施術を行うことで、若々しく引き締まった小顔を実現します。

3. 切らずに理想のフェイスラインを実現

エイジングケアや若年層の小顔ニーズが高まる一方で、クリニックでのメスを使った侵襲性のある施術に抵抗がある方も。

WONDER FACE BEAUTYを用いた施術、WONDER LIFTは非侵襲的な施術でありながら美容医療と肩をならべるテクノロジーで引きあがった理想のフェイスラインを実現します。

WONDER LIFTの体験モニターからは「ほうれい線が薄くなった」「目が大きくなった」「丸かった顎がシャープになり、フェイスラインがはっきりした」などの効果を実感する声があげられています。

【WONDER LIFTとは】

WONDER LIFTは、だれもが驚く体感で、いままでのフェイシャルメニューにはない全く新しい体験を提供します。

電極シート装着部分のクレンジングから25分間のプログラム、仕上げのクーリングパックを含めた合計約40分間の施術。

施術中は体験者が手元のタブレットでレベルの調整を行い、無理なく最大限の結果を追い求めることができます。

全5種類のメニューを搭載し、引き締めに特化した「マッスルトーニング」やリフトアップに特化した「リフティング」、肌のキメを整える「スキンテクスチャー」まで、幅広いメニューの中からニーズにあったメニューを選べます。

【ビューティーワールド ジャパン 大阪にてお披露目&体験実施】

2024年10月21日(月)-23日(水)、インテックス大阪にて開催される展示会「ビューティーワールド ジャパン 大阪」にてWONDER FACEを初披露します。

リツビブースにてWONDER FACEの展示および無料体験の予約を受け付けています。

リツビブース: コスメティックゾーン3-C011

