『RESEXXY(リゼクシー)』は、女優やモデルとして活躍中の山下美月さんを起用したWINTERの新ビジュアルを、2024年10月17日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

RESEXXY「2024WINTER」新ビジュアル

『RESEXXY(リゼクシー)』は、女優やモデルとして活躍中の山下美月さんを起用したWINTERの新ビジュアルを、2024年10月17日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開。

ラメ糸を使用した品のあるファーコートに、オリジナルチェック柄のフレアワンピースを合わせた大人フェミニンコーデや、トレンド感のあるビッグマフラーとのセットチュニック、1枚で様になる洗練されたチェックケープコートなど、纏うだけでワンランク上の着こなしが叶う今季の冬コレクション。

山下美月さんの自然に滲み出るシックで美しい表情にも注目です。

10月17日は新ビジュアルとともに、スペシャルムービーを公式SNS/「RUNWAY channel」/全国のRESEXXY店舗で公開します。

掲載商品は、同日12時より「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて先行販売をスタートします。

(※一部商品は全国のRESEXXY店舗でも販売)また、店舗/「RUNWAY channel」で購入のお客様に数量限定でカタログがプレゼントされます。

■山下美月 プロフィール

1999年生まれ、東京都出身。

女優、ファッションモデルであり、乃木坂46の元メンバー。

「CanCam」の専属モデル。

2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。

TBS系火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』で地上波のプライム帯の連続ドラマ初出演。

その後も(2022/NHK)『舞いあがれ!』、(2023/CX)『スタンドUPスタート』、(2023/TX)『弁護士ソドム』、(2023/TX)『さらば、佳き日』、(2023/TBS)『下剋上球児』、(2024/TBS)『Eye Love You』に出演。

同年5月に乃木坂46を卒業。

卒業後、初ドラマとなる(2024/NTV)『降り積もれ孤独な死よ』に出演。

また、11月22日(金)に公開予定の映画『六人の嘘つきな大学生』にも出演することが決定しており、様々な方面で大活躍中。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山下美月起用!RESEXXY「2024WINTER」新ビジュアル appeared first on Dtimes.