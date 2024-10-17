Ž¢35ºÐ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤Ž£MLBÄ©Àï¤Îµð¿ÍŽ¥¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥¢¥ó¥Á¤òÌÛ¤é¤»Ž¢2Ç¯44²¯±ßŽ£¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹"°Û¾ï¥Ç¡¼¥¿"
¢£¡Öµð¿Í¡¦¿ûÌîÅê¼ê¤Ï²¼¤êºä¡¢MLB¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤«
µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï±¦¤Ò¤¸¤Î¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ¾¯¤Î4¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï15¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨1.67¡¢¾¡Î¨.833¡£MVPµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¥Á¡¼¥à¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
17Æü¤ÎDeNA¤È¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤Ë¤âÅÐÈÄÍ½Äê¤À¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¼Ô¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢µð¿Í¤¬12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿ûÌî¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¿ûÌî¤ÏÍèµ¨¤«¤é¤ÎMLB¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯Á°¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤â¡¢µð¿Í¤ÎÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿MLB°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º»ÄÎ±¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨MLB¤Ç15¾¡¤ò¤¢¤²¿·¿Í²¦¸õÊä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£±Ê¾ºÂÀ¤¬Â°¤¹¤ëÌ¾Ìç¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤¬2Ç¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó44²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¡¢¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤µð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¶µ²Ê½ñ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤êÅê¼ê¿Ø¤ÎÂç¹õÃì¤À¤Ã¤¿¿ûÌî¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆMLB¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÁ´À¹´ü¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×
SNS¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â°ìÉô¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï2017¡Á2018Ç¯¡Ê2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂôÂ¼¾Þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨2020Ç¯¤Ë¤ÏÉü³è¤ò¿ë¤²¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2021Ç¯°Ê¹ß¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤êÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£ºÇÅ¬¤ÊÇÛµå¤ä°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂÇ¼Ô¤È¶î¤±°ú¤¤¹¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤òËÝÏ®¤·¤¿¡£¤½¤Î½ÏÎý¤¿¤ëµ»½Ñ¤òMLB¤Ç¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¹äÂ®µå¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¤È¤ì¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ç¡¼¥¿
¤¿¤À¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤Î³Ú´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖMLB¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö²ñÏÃÎÏ¤äµå¾ì¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¡Ê³°¹ñ¿Í¤Î¡ËÊá¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡×
³Î¤«¤Ë´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤«¤éÁ´³«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Âå¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£¡Êµð¿Í¢ª¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¡Ë¤äÊ¿Ìî²Â¼÷¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¢ª¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢ºØÆ£Î´¡Ê²£ÉÍ¢ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾å¸¶¤Î¾ì¹ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢MLB¤Ç¤ÎÃæ4Æü¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ûÌî¤Î¾ì¹ç¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿Å¬±þÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Åì³¤Âç³Ø»þÂå¤ÏÎÏ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¹äÏÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¤äÀ©µåÎÏ¤ÈÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤Ç¤«¤ï¤¹Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¿È¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤ÇºÇÂ¿Ã¥»°¿¶Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿·¿Í¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡Ê¹ÅçÅìÍÎ¢ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÄÃæ¾Âç¡ÊÅìËÌ³ÚÅ·¢ª¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2017Ç¯¤ÎWBC½Ð¾ì¤ÎºÝ¤â¡¢»ÈÍÑµå¤¬MLB¤Î¤â¤Î¤Ç³ê¤ê¤ä¤¹¤¯Åê¤²¤Ë¤¯¤¤¤È¶ìÏ«¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢¿ûÌî¤ÏÈæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿É¸ý¤ÎÈãÉ¾¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ûÌî¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊÑ²½µå¤âÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÈÁÇÁá¤¯¶Ê¤¬¤ëÊÑ²½µå¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¤Ê¬¤±¡¢½Ä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÅêµå½Ñ¤¬¸÷¤ë¡£ÂçÎÌÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯ÎÏ¡¢ÂÇ¼Ô¤ä¼«¿È¤ÎÅêµå¤òÐíâ×Åª¤Ë¸«¤ëÎäÀÅ¤µ¤Ê¤É¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¶¯¤µ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤äÀèÆü¡¢MLBÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë2ÅÙ¤Î²÷Åê¤ò¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë1µå1µå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂ®¤µ¤òÈùÌ¯¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¶¯ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö2·å¾¡Íø¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆþÃÄ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¡¼¥¹³Ê¤òÄ¥¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇMLB¤Ç¤Ï¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¤äº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢´ä·¨µ×»Ö¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô¤Î¼êÁ°¤Ç¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ëµå¤ò·è¤áµå¤Ë¤·¤¿Åê¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¿ûÌî¤Î¤½¤ì¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º°ìµéÉÊ¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÈïÂÇÎ¨¤ÏºòÇ¯2³ä4Ê¬3ÎÒ¤À¤Ã¤¿¤ÎÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï1³ä7Ê¬3ÎÒ¡£Åê¤²Êý¤â¿Í¤µ¤·»Ø¤À¤±Ë¥¤¤ÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë°®¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢¡ÖÍî¤Á¤ë¸¶Íý¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀºÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î»°¿¶¿ô¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó8¡ÊÁí»°¿¶54¡Ë¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï35¡ÊÆ±111¡Ë¤È¿ô¤â³ä¹ç¤âÂç¤¤¯Áý¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¤ÎÅêµå²ó¿ô¤Î¹ç·×¤Ï156²ó3Ê¬¤Î2¤Ç¡¢Í¿¤¨¤¿»Í»àµå¤Ï¤ï¤º¤«20¤È¶Ë¤á¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡£Åê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ë¡ÖK¡¿BB¡×¤¬¤¢¤ë¡£K¡áÃ¥»°¿¶¿ô¤ò¡¢BB¡áÍ¿»Íµå¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤Åê¼ê¤Ï¡¢»°¿¶¤¬Â¿¤¯¡¢»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Í¥½¨¤ÊÅê¼ê¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£
¿ûÌî¤Î¤½¤ì¤Ï2016Ç¯¤Ç7.27¡¢º£µ¨¤â¤³¤ì¤ËÆùÇö¤¹¤ë6.94¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÍ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÉ¸¤ÎÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â´°Á´Éü³è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¸µ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¾å¸¶µé¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð³èÌö¤Ç¤¤ë
¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤ÎÀ©µåÎÏ¤Îº£µ¨¤Î¿ûÌî¤À¤¬¡¢ÉÔÄ´¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÀ©µåÎÏ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¿å½à¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢NPB¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ©µåÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¾å¸¶¤äÅÄÃæ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤Ä¤ÄÀ©µåÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤ÆMLB¤Ç³èÌö¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢¿ûÌî¤â¤³¤Î2Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿å½à¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤ÐMLB¤ÎÂÇ¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Á´À¹´ü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¼ê¤¯³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬MLBÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·ù¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÅÏÊÆ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÁ°²ó¤è¤êº£²ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
Ç¯ÎðÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇÂÎÎÏÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ï»Ä¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤òÊÝ¤Á¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯MLB¤ËÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëµð¿Í¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
¥´¥¸¥¡Ê¡÷godziki_55¡ËÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ãøºî²È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ØÀïÎ¬¤ÇÆÉ¤à¹â¹»Ìîµå¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ä¡Øµð¿Í·³²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥¼¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ò½ÐÈÇ¡£¡Ö¥´¥¸¥¤Îµð¿Í·³²òÂÎ¿·½ñ¡×¤ä¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤à¹â¹»Ìîµå 2022¡×¡¢¡Ö¥´¥¸¥¤Î¿·¡¦ÌîµåÏÀ¡×¤ò²áµî¤ËÏ¢ºÜ¡£½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¡¢Æü´©SPA!¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ó¹Æ¡¦¼èºà¤âÂ¿¿ô¡£Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¸ø¼°¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¡£ËÜ½ñ¤¬7ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
----------
¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ãøºî²È ¥´¥¸¥¡Ê¡÷godziki_55¡Ë¡Ë