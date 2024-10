【ライブレポート】MAZZEL初全国ツアー完遂！早くも映像作品化が決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■MAZZEL初の映像作品が12月18日リリース決定!

MAZZELが、10月17日に3rdシングル「MAZQUERADE」をリリースした。

また、MAZZEL初となる全国ツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』の追加公演ファイナルが大阪城ホールにて、10月16日に終演を迎えた。デビュー曲「Vivid」や、“ゆらなみダンス”がSNSで流行中の「Seaside Story」から最新曲「MAZQUERADE」など全21曲を披露し、約6,000人のMUZE(読み:ミューズ ※ファンネーム)を魅了した。

全国ツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』は、全国8都市9公演で開催し、10月1日・2日にぴあアリーナMM、10月15日・16日に大阪城ホールにて追加公演が行われた。

また、早くも自身初となる映像作品『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』を12月18日にリリースすることを発表した。今作は、初の全国ツアーの最終日、7月4日に東京ガーデンシアターで行われたライブ映像を収録。デビューシングル「Vivid」や高難易度のダンスで見せるヒップホップ調の「Counterattack」や「Seaside Story」など全19曲を収めた内容となっている。

初回限定盤の特典映像にはツアーを追いかけたビハインド映像を収録。また、通常盤の特典映像には、プロダンサーの間やYouTubeでも話題の人気ダンス曲「K&K」の初のLive Fix Camera映像と、デビュー曲「Vivid」でメンバー一人ひとりの表情を追いかけたSolo Chasing Cameraを収録した作品となっている。

■ライブレポート

SKY-HI率いるBMSG所属の8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL。彼らが1stアルバム『Parade』を引っ提げ、全国8ヵ所9公演を行った『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』の追加公演ファイナルが、10月16日に大阪城ホールで開催された。

ステージは「Fire」で幕開け。男らしさ溢れる楽曲に合わせ、タイトル通り火を多用したド派手な演出がMUZEを刺激する。「Carnival」や「K&K」など歌、ラップ、ダンスやフォーメーションに至るまで、見る者を圧倒するパフォーマンスが続く。

しかしその合間にはトロッコに乗ってメンバーが会場をまわったり、会場のMUZEをピックアップして彼女たちが出す問いにメンバーがズバリ答える“以心伝心ゲーム”を行い、キュートな一面もたっぷりと見せて会場を沸かせる。そしてメンバーの個性が際立ったダンスパートを挟み、ライブ中盤では8人がRAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO組とKAIRYU・NAOYA・HAYATO・EIKI組に分かれて「Aint’ no fun」「1st Date」を届ける。チームとしてのみならず、グッとひとりひとりにフォーカスするシーンが印象的に映る。

ライブの後半で設けられたメッセージタイムでは、メンバーそれぞれから夢へ向かう過程での葛藤や努力を重ね信じて進んできたからこそ叶えられた今があること、そして社長のSKY-HIやMUZEへの感謝が伝えられ、地元公演ゆえに家族が見守っていたKAIRYUと「終わりたくない…」というEIKIの目には涙も。

そしてRANの「まだまだみんな最高の景色見に行こうね!」という言葉に大歓声で応えるMUZE。そこから「Holiday」「Vivid」「Parade」、ラストソングにはこの日リリースを迎えた3rdシングル「MAZQUERADE」もパフォーマンス。ハロウィーンシーズンにぴったりのサウンドで大阪城ホールは最高潮に。全21曲を通して今のMAZZELのモードを見せつけた。

この公演内で、12月18日に2024年の夏に完走した全国ツアーの7月4日東京ガーデンシアターでの模様を収録したBlu-ray&DVD『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』のリリースを発表した。

TEXT BY 桃井麻依子

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MAZQUERADE」

2024.10.16 ON SALE

SINGLE「MAZQUERADE」

2024.12.18 ON SALE

Blu-ray&DVD『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/