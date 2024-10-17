¿¹ÊÝJ¤Ç¼Â¤Ï¿ÍºàÆñ¤Î¡ÈÃæ±ûCB¡É¡¡Ê³µ¯¤¹¤ë33ºÐ¡¦Ã«¸ý¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë½ÅÀÕ¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Ã«¸ý¤ÎOG¤â¤¢¤ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Áê¼ê¤Ë1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿
¡¡9·î¤ÎÃæ¹ñ¡Êºë¶Ì¡Ë¡¦¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡¼¡Ë2Ï¢Àï¤Ç¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢10·î¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê¥¸¥§¥Ã¥À¡Ë¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Êºë¶Ì¡Ë2Ï¢Àï¤âÇòÀ±³¹Æ»¤¬Â³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
¡¡¤½¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢µ´Ìç¡¦¥¸¥§¥Ã¥À¤Ç¤Ï2¡Ý0¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢15Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ÎÉÔºß¤Ë¤è¤ëÃæÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¡¢5¡Ý4¡Ý1¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ÎÄ¶¼éÈ÷ÅªÀï½Ñ¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤äµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¡Ä¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¡£ºë¶Ì¤Ç¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÌµÇÔµÏ¿¤Ï¿É¤¦¤¸¤Æ°Ý»ý¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨62.5¡óÂÐ37.5¡ó¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô10ÂÐ1¤È¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢´°Á´¤ËÊø¤·ÀÚ¤Ã¤¿·èÄêµ¡¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¡£¼«¤é¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤¬½³¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁê¼êº¸CB¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥ê¥¢¡Ê¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡¿8ÈÖ¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¢¡£¤³¤ì¤ò¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡ÊÄ®ÅÄ¡¿15ÈÖ¡Ë¤ÈÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥°¥ê¡¼¡Ê¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥é¡¿14ÈÖ¡Ë¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥ó¡¦¥Õ¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¥Ê¡¿10ÈÖ¡Ë¤¬Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥óSG¡Ë¤È»°ãø¤Î´Ö¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤³¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¥Õ¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬¿¨¤ê¡¢±¦¤ËÎ®¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥°¥ê¡¼¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢±¦¤ÎÂç³°¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¡¿3ÈÖ¡Ë¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£¹â¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿Ä®ÅÄ¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¡¢Ã«¸ý¤¬É¬»à¤ËÌá¤Ã¤Æ±¦Â¤òÅö¤Æ¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦Â¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ø¡£¤ï¤º¤«10¿ôÉÃ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¤È¤³¤í¤ÇÃ¾¤Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÎëÌÚºÌ±ð¤Î¥¥Ã¥¯¤¬Àµ³Î¤ËÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Á´¤Æ¤ÏÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤¿¡£22ºÐ¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎGK¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤ÏÃ«¸ý¤¬ÇØ¸å¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ç¥å¡¼¥¯¤È¶¥¤Ã¤¿ÅÀ¡£¤³¤³¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÇ¤¤»¤ë¤«¡¢Ã«¸ý¤¬¶¥¤ë¤Î¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ±¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Ãæ±û¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ËÅÏ¤Ã¤¿»þ¤Î»°ãø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¡¢¥ß¥é¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¼éÅÄ¤Î´ó¤»¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ã«¸ý¤Î¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤â´Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥Á¤¬¿¨¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÂÃÙ¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËËÍ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤¦°ìÊâ¤Ç¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢º¸Â¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥é¡¼¥È¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ã«¸ý¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÎÅýÎ¨Ìò¤È¤·¤Æ°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼³Ý¤±¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤Î¹½ÃÛ¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢°¤¤¤Î¤ÏÈà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´Î¿´¤À¤í¤¦¡£
Ã«¸ý¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þ¤Ç¤¢¤ë
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¤âÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¡¢ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤³¤È¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅÀ¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥ß¥¹¤ò¤¹¤ëÃ«¸ý¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ëº£¤ÎDF¿Ø¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç¹õÃì¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¤âº£µ¨¤Þ¤À°ìÅÙ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£º£²Æ¡¢²¤½£¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ãæ»³ÍºÂÀ¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤âº£µ¨ÀäË¾¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èà¤é3¿Í¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥ºÉüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸½ÍÀïÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÏÃ«¸ý¤·¤«ÌÜ¤Ü¤·¤¤¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢Ä®ÅÄ¤Ïº¸CB¤«º¸WB¤ÎÁª¼ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤âÃæ±û¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬³§Ìµ¤À¡£
¡¡¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¡Ë¤â¥±¥¬¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿û¸¶Í³Àª¡ÊAZ¡Ë¤äË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤â±¦CBÍ×°÷¡£°Æ³°¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Íºà¤¬¼êÇö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤»¤ë¤Ê¤é¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏµÈÅÄËãÌé¡ÊLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êº£¤Î3¿Í¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯Æâ¤ÏÀï¤¤È´¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã«¸ý¤¬ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡11·î¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¡¦Ãæ¹ñ¡ÊÒÏÌç¡Ë¤Î³Ê²¼¤È¤Î2Ï¢Àï¡£10·î¤è¤ê¤Ï¤ä¤äÆñ°×ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾¹ñ¤È¤â¥¢¥¦¥§¡¼¥à¡¼¥É¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1¿Í1¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òåÌÌ©¤«¤Ä¶òÄ¾¤Ë¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃ«¸ý¤Ï¾ïÆüº¢¤«¤é¡ÖºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£¿Í°ìÇÜ¡¢º£²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÀ¸¤«¤·¡¢¶þ¶¯¤Ê³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Ë¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¼é¤ê¤òËá¤¾å¤²¡¢ÂåÉ½¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¾ï¤Ë¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¸¤¤¤³¤ÎÃË¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎºÃÀÞ¤òÉ¬¤º¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´ÖÀ¤Ë¹û¤ì¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ã«¸ý¼«¿È¤â2Ç¯¸å¤ÎWÇÕ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¼ºÇÔ¤ò¶µ·±¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÅì·ÐÍ³²¤½£¹Ô¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂåÉ½¤Ç¤âÃÏ¹ö¤«¤éÅ·¹ñ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ç´¤ê¶¯¤µ¤Èí÷¤·¤µ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¡£º£¤³¤½33ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë