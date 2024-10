北海道初出店「coca」や 道南初出店「サイゼリヤ」など全23店舗！GRANDIR ICHII「出店テナント」

「イチイビル」を活用し、2024年12月20日(金)にグランドオープンする複合商業施設「GRANDIR ICHII」に出店するテナントが決定!

GRANDIR ICHII「出店テナント」

一位物産は、北海道函館市にて自社所有する「イチイビル」を活用し、2024年12月20日(金)にグランドオープンする複合商業施設「GRANDIR ICHII」(グランディール イチイ)に出店するテナントが決定しました。

「GRANDIR ICHII」は、同社創業の地であり、「ショッピングプラザイチイ」(1975年開業)、「イチイビル」(1980年建築 イトーヨーカドー函館店開店)と、長年にわたり地域の皆様に愛され、育てられてきた歴史ある場所で開業します。

施設名称:GRANDIR ICHII(グランディール イチイ)

所在地 :北海道函館市美原1丁目3番1号

開店日 :2024年12月20日

営業時間:地下 9:00〜22:00

1階 10:00〜20:00

2階 10:00〜20:00

定休日 :年中無休

施設概要:地上2階、地下1階建て、売場面積は約13,000平方メートル。

地下は食品スーパーや飲食店、1階は雑貨店やアパレルテナント等が出店。

2階にはテナントの他、障がいがある子どもも、ない子どもも一緒に楽しく遊ぶことができる北海道初の全天候型インクルーシブ屋内広場「いちいの森」(1,500平方メートル)が整備されます。

駐車台数:852台(無料)

【出店テナント一覧】

10月17日現在の出店テナント23店舗を発表します。

※非公表5店舗

12月20日は28店舗でのオープンを予定しています。

■地下フロア

スーパーマーケット「スーパーセンタートライアル」

ドラッグストア「ココカラファイン」

イタリアンワイン&カフェレストラン「サイゼリヤ」道南初 ※2025年1月下旬オープン

携帯電話「au/UQ取扱店:アットモバイル」

携帯電話「ドコモショップ美原店サテライト」

携帯電話「ソフトバンク神山サテライトショップ」

貴金属買取「買取専門店さすがや」函館初

携帯電話修理「iPhone修理ショップ」函館初

惣菜「美唄焼き鳥惣菜 炎」

保険代理店「ラシク保険」新店

生花「Lily Amour」新店

カフェ「SOUNTRA COFFEE AND MUSIC」

ATM「セブン銀行」

ショップ「非公表」道南初

ショップ「非公表」新店

■1階フロア

レディース・メンズ・キッズ「coca」北海道初

100円ショップ「DAISO」

生活雑貨「StandardProducts」道南初

インナー「tutu anna GRANDE」道南初・北海道最大面積店舗

メガネ・サングラス・補聴器「メガネのプリンス」

カプセルトイ専門店「gashacoco」道南初

帽子「帽子屋FLAVA」道南初

ショップ「非公表」道南初

ショップ「非公表」新店

■2階フロア

アミューズメント「いちいの森」新店

パティスリー&カフェ「golosa goloso」新店

メディアブース「NCV美原ショップin GRANDIR ICHII」新店

ショップ「非公表」

