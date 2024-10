スチールのかっこよさが光る！イープラン「CFSキット」

イープランは、スチールのかっこよさが光る「CFSキット」と、ユーロ物置のワークショップシリーズのセット販売します。

イープラン「CFSキット」

商品名 : CFSキット

種類 : 3037F2/4523WK2/4523HK2/4530WK2/3045HK2/

6030WK3/6030HK3/3060HK3

価格 : 530,000円/440,000円/465,000円/551,000円/551,000円/

791,000円/791,000円/791,000円

内容 : スチール補強キット一式

素材 : スチール

販売場所: 株式会社イープラン オンラインストア

URL : https://eeplan.co.jp/monooki/cn51/cn51/pg771.html

木造ガレージやユーロ物置を扱う一級建築士事務所のイープランは、スチールのかっこよさが光る「CFSキット」と、ユーロ物置のワークショップシリーズのセット販売。

■商品の特徴

*物置の強度向上

CFSは、一部のフロントエントリーやワークショップシリーズの屋内に取り付けることで物置の強度を向上させます。

物置倉庫の組立時に一緒に組立を行います。

*棚設置などのDIYが可能

柱が内部にあるため、柱を利用して棚のDIYができさらに使いやすい物置に。

ドリルで簡単に穴が開けられるのも特徴です。

*雪が心配な地域でも安心

CFSは基本の本数セットの他、積雪地域の方のために本数を増やすことで耐雪量を向上させることも可能です。

強度は設置場所の環境により異なる可能性があります。

WORKSHOP3045HK2×CFSキット

WORKSHOP3045HK2×CFSキット×車

