手動投入コスト大幅削減を実現！古川機工「ドリップシート・トレイ供給装置」

古川機工は、スーパーやコンビニ等のセントラルキッチンにおける(精肉・鮮魚・惣菜等)の盛り付けシーンで活用する「ドリップシート自動投入機能付トレイ供給装置」の実機となる1号機を2024年10月1日よりエーブル、精肉工場内にて、運用を開始しました。

古川機工「ドリップシート・トレイ供給装置」

【商品概要】

名称: ドリップシート・トレイ供給装置

仕様: ユーザー様のニーズに合わせオリジナルの設計・製作を承ります。

URL : https://www.furukawakikou.co.jp/product/dripsheet.html

導入を最初に決めたエーブルは、台湾の半導体メーカーを工場誘致したことで賑わっている熊本県にある企業で大手スーパー向けの精肉・水産物加工等のプロセスセンターを運営。

【特長】

1. 同社独自の「ドリップシート供給技術」(特許出願中)搭載

2. 自動化によりドリップシート投入作業の自動化・省人化が実現

トレイ供給機+ドリップシート供給機+同社独自スイットル技術 等

オプションの組み合わせが可能

3. オプション装備により全自動で、トレイの定数管理等が可能

4. 人手で触れないため、衛生的。

HACCP対策にも最適

【メインユニット】

*ドリップシート供給装置

*トレイ供給装置

【オプションユニット】

*トレイ追加投入用ストックコンベア

*トレイ段積機構

*トレイ払出コンベア

【用途事例】

*精肉:鶏肉、レバー、ひき肉、スライス肉、ブロック肉 等

*鮮魚:刺身柵、刺身、たこぶつ、尾頭付、あら部分、イクラ、たらこ 等

*惣菜:唐揚げ、とんかつ、天ぷら、煮物、煮魚、焼き魚 等

ドリップシート補充

【イベント出展】

折兼グループフェア2024にデモ機を出展します。

期間:10月23日(水)〜24日(木)9時〜17時

場所:東京国際フォーラム

*事前登録制で入場無料

