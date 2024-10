木のぬくもりあふれる空間！ヤマコー「本社ショールームを開設」

ヤマコーは、本社事務所及び配送センターを新たに竣工し、2024年10月5日(土)、本社ショールームを開設しました。

ヤマコーは、本社事務所及び配送センターを新たに竣工し、2024年10月5日(土)、本社ショールームを開設。

■施設の特徴

*新本社事務所・配送センター竣工

2024年10月 ヤマコーの新本社事務所、及び、新配送センターが完成しました。

「フォレスト(森林)&リバー(川)」をテーマに、自然豊かな中津川の恵みを感じさせる佇まい。

SDGsの観点から、旧倉庫をリノベーションした建物は、延べ床面積400平米の2階建てで、『天然素材を生かす』ヤマコーらしく、木のぬくもりあふれる空間を創り上げました。

*本社ショールームを新規オープン

本社2階には大型のショールームを完備しました。

ヤマコー最大規模のショールームは約2,500点以上の品揃えで、主要商品をほとんど取り揃えています。

木製什器もすべて自社製で、多種多様な商品を直接お手に取って見ることができます。

ヤマコーショールーム(新商品も揃う)

ヤマコーショールーム(木のぬくもりあふれる空間)

*プロ仕様の器と道具を皆様へ

ヤマコーは創業50周年。

木製品を主力に天然素材を使用した、器と道具で、ホテル・レストランなど、外食産業の現場、プロの料理人を支えて参りました。

取り扱い製品は、約2万点以上。

伝統工芸や職人の技術を生かした製品の数々、ぜひお手にとってご覧いただきたいという想いから、今回本社ショールームを開設しました。

ヤマコーショールーム(木製のテーブルウェア)

アクセスは、

電車の場合:JR中央本線『坂下駅』より徒歩約10分(タクシーで2〜3分)

お車の場合:中央自動車道『中津川IC』より国道19号を長野方面へ約20分

美しい清流の川のほとり、豊かな自然の恵みを感じられるロケーションです。

■ショールームご来訪の案内

商品点数が多いため、一部商品の展示になります。

前もってご連絡いただけましたら、ご希望の商品をお取り寄せすることも可能です。

本社営業課宛まで、お気軽にお問い合せください。

本社/ショールーム

〒509-9298 岐阜県中津川市坂下275-1

TEL : 0573-75-3470

MAIL: youbi@yamaco.jp

MAP : https://maps.app.goo.gl/AV4Q9jFu9YcFxUGk7

商品は、ネットショップでも購入可能です。

YOUBI.shop[用美公式オンライン]

https://youbi.shop/

■施設概要

施設名: ヤマコー株式会社 新本社事務所、及び、新配送センター

竣工日: 2024年10月5日(土)

所在地: 〒509-9298 岐阜県中津川市坂下275-1

設備 : 事務所、ショールーム、配送センター、商品倉庫

