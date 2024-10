英男性アイドルグループ「ワン・ダイレクション(One Direction)」のメンバーとして活躍していた歌手のリアム・ペインさんが転落で死亡したことが16日(日本時間17日)、分かった。31歳。複数の海外メディアが報じた。

英BBCはアルゼンチンのブエノスアイレスで滞在していたホテルの3階から転落し死亡したという警察の声明を発表。「今月初め、ペインさんは同じくグループのメンバーとして活動していたあるナイル・ホーランのアルゼンチン公演に参加していたという。

「現場の警察官たちは当初“薬物やアルコールの影響を受けている可能性のある攻撃的な男性”がいると通報を受けた」というが、この男性がリアムさんかどうかは不明。詳しい死因などは今後解剖が行われる予定と伝えた。

「ワン・ダイレクション(One Direction)」はイギリスのボーイ・バンドで2010年に結成。ハリー・スタイルズ、ルイ・トムリンソン、ナイル・ホーラン、リアム・ペインがメンバー。ゼイン・マリクは2015年にグループを脱退した。2010年、イギリスのオーデション番組「Xファクター」第7シーズンで結成され、「1D(ワン・ディー)」の略称で世界的人気を誇る。代表曲は「What Makes You Beautiful」「Live While We're Young」「Best Song Ever」「Story of My Life」など。グループは2016年に活動休止を発表し、近年では個々のソロ活動が目立っていた。