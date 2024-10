LED発光で消火器の視認性をアップ！EthicalJapan 乾電池式LEDピクト消火器標識「あかり君」

EthicalJapanは、乾電池式LEDピクト消火器標識「あかり君」を、2024年10月17日より販売中です。

EthicalJapan 乾電池式LEDピクト消火器標識「あかり君」

商品名: 乾電池式LEDピクト消火器標識「あかり君」

発売日: 2024年10月17日(木)

種類 : EA-1

価格 : 44,000円(税込)

内容 : 1個

サイズ: 幅150mm 高さ142mm 奥行68mm

URL : https://ethical-j.com/akarikun

■商品の特徴

LED発光させることで停電時の視認性アップにつながること、さらには普段から目立つことが予備知識としての効果に繋がる=「そこに消火器がある」という潜在的な意識も日々増していくことを期待できます。

この事業を防災設備普及の一環とも位置づけ推進するにあたり、火災の発生時の初期消火の効率も増し、延焼を防ぐことが可能、その結果人命や財産の保護に繋がることを期待するものであります。

*登録認定機関 一般社団法人日本消防防災電気エネルギー標識工業会より性質能力評定を取得

*AC電源不要 配線工事なし

*単一乾電池6本で乾電池交換無しで24時間点灯させて約3年間点灯

*輝度調整センサー付

*消火器のピクトグラムはJIS Z8210の規格を適用

*取り付け工事不要の置き型タイプ「あかり君」BOXスタンドタイプ一体型も同時発売

*開封後、すぐに使用が可能、3年に一度の乾電池交換のみのメンテナンスフリー

