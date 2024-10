11月21日(現地時間)に米ロサンゼルスのドルビー・シアター、22・23日に大阪・京セラドーム大阪で3日間にわたって開催されるグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』の第2次パフォーマンスアーティストが17日、発表された。J.Y.Park、イ・ヨンジ、ME:I、MEOVV、TREASURE、TWS(※アルファベット順)の6組の出演が新たに確定した。

21日(米現地時間)は、今年デビュー30周年を迎えたレジェンドアーティストであり、数多くのK-POPアーティストを輩出し、成功を収めたプロデューサーのJ.Y.Parkが登場。デビューと同時に“plot twistシンドローム”を巻き起こし、一気にグローバルライジングスターとして浮上したTWSも出演する。さわやかなビジュアルだけでなく、ラップ、ボーカル、パフォーマンスなど音楽力全般にわたって好評を博している。デビュー30周年とデビューを果たした年に並んでアメリカに進出する2組が披露するステージに注目が集まる。22日には、ME:I、TREASUREが京セラドーム大阪のステージに上がる。『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で誕生したグローバルガールズグループME:Iは、デビューと同時に日本オリコンチャート1位を獲得し、2枚目のシングル「Hi-Five」がミュージックビデオの再生回数1300万回を突破するなど、成長を見せている。5月にデジタルシングル「KING KONG」を発売し、パワフルなボーカル、華やかなパフォーマンスとビジュアルなど音楽的な成長を見せたTREASUREは、8月に13都市、計30回に及ぶ第2回アジアツアーで圧倒的なパフォーマンスを披露し、“公演型アーティスト”としての真価を証明した。23日には、イ・ヨンジ、MEOVVが出演する。MZ世代を代表するエンターテイナーとして挙げられるラッパーのイ・ヨンジは、6月に発売した「Small girl」で目覚ましい成果を遂げた。TEDDYがプロデュースしたTHEBLACKLABEL初のガールズグループMEOVVは、9月にデビューシングルのタイトル曲「MEOW」で登場し、確かな個性と存在感でグローバルファンを魅了している。『MAMA AWARDS』は、韓国本社CJ ENMが実施する世界最大級のK-POPアワード。1999年にMnetの「映像音楽大賞」としてスタート。2009年には『MAMA』(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)となり、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなか、22年にアジアを越え、グローバル音楽授賞式『MAMA AWARDS』となった。22年には京セラドーム大阪、昨年は東京ドームで開催された。今年はロサンゼルスと大阪、それぞれの現地時間基準で3日間にわたって開催。25年の歴史でアメリカに初進出する。今年の授賞式全体のコンセプトは「BIG BLUR:What is Real?」。主催であるMnetおよび動画配信サービス「Mnet Smart+」で字幕付き生中継される。【『2024 MAMA AWARDS』パフォーミングアーティスト】(※17日時点、アルファベット順)■11月21日(米ロサンゼルス/ドルビー・シアター)ILLIT、J.Y.Park、KATSEYE、RIIZE、TWS■11月22日(京セラドーム大阪)ENHYPEN、IVE、ME:I、TOMORROW X TOGETHER 、TREASURE■11月23日(京セラドーム大阪)aespa、INI、イ・ヨンジ、MEOVV、ZEROBASEONE