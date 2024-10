【PEACH JOHN with ENHYPEN】新作ルームウエアを着用したムービーを公開♪

ピーチ・ジョン(PEACH JOHN)は、2024年10月16日(水)に30周年企画として、今年、春から引き続きグローバルグループ「ENHYPEN」をモデルに迎えた、冬の新作ユニセックスルームウエアの動画を公開しました。冬シーズンは、新作の「ホイップリーメッセージロゴパジャマ」をはじめとしたラブリーなふわもこコレクションを着用したメンバー達と、ホリデーシーズンを一緒に過ごしませんか。

ENHYPENが着こなすルームウエア

今年のラストを飾る冬シーズンは、新作の「ホイップリーメッセージロゴパジャマ」をはじめとしたラブリーなふわもこコレクションを着用したメンバー達と、キラキラ輝くホリデーシーズンを一緒に過ごしているかような雰囲気の動画です。

新作は公式通販サイト、全国のストア、 外部通販サイト(ZOZOTOWN、Wacoalウェブストア)にて発売します。

吸水パッド専用ショーツ「デイリーケアラボ」が綿混パイルマチにリニューアル♡

【新作】新作ルームウエア

ホイップリーメッセージロゴパジャマ

価格:7,600円(税込)

「dream of ME」!かわいいメッセージがはいったふわふわもこもこな、冬にぴったりのパジャマ。

ゆったりとしたシルエットで楽ちんな着用感。

全色、後ろえりの下にはオリジナルのゴールドのロゴプレートつき。

同シリーズのアイテム「ホイップリーふわふわパーカー」「ふわふわフリースブランケット」と合わせてのコーディネートがおすすめです。

サイズ:1/2/3(カラー:ブルー/ピンク/グレージュ(全3色))

ホイップリーふわふわパーカー

価格:5,980円(税込)

とにかく肌触りがやわらかくて気持ちがいい、ゆったりと被れるフードが付いたパーカー。

フード口・袖口・ポケット口の配色と、胸元のメッセージ刺しゅう「Meet me in my dream」がデザインポイント。

寒い冬にさっと羽織れる便利アイテムです。

サイズ:1/2(カラー:ブルー/ピンク/グレージュ(全3色))

ふわふわフリースブランケット

価格:4,500円(税込)

軽くて、なめらかなふんわりと柔らかい肌触りのブランケット。

体を包みこんでくれる大きめのサイズで、寒い時期に大活躍。

ピンクベースの「チェック」とアルファベットが散らばった「プリント」の2色展開。

プレゼントにもおすすめです。

寒い冬をかわいく暖かく過ごそう

今回は「PEACH JOHN」から展開される『ENHYPEN』の新作ユニセックスルームウエアの動画について紹介しました。

ふわふわでもこもこな着心地が抜群の新作ユニセックスルームウエア。

ENHYPENも着用しているルームウエアを購入して、冬の寒さを快適に過ごしませんか♪

自分へはもちろん、大切な方への贈り物としてもおすすめです。