½÷»Ò¥×¥í¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤«¤é³Ø¤Ö¡ªÍýÁÛÅª¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ï¡©
½é¿´¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥Õ¥©ー¥à¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¿¶¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂçÀ¾æÆÂÀ¥³ー¥Á¡£
¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Î·Á¤ò¥Þ¥Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥«¥Ã¥³¤è¤¯·è¤á¤è¤¦¡ª
¥¹¥¤¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¤¤ì¤¤¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤ÏÂçÄñÊø¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡ª¡×¡£¾å¼ê¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Á´ÂÎ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î·Á¤Ï¡¢º¸Â¤À¤±¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å¤¬´°Á´¤Ëº¸Â¤Ë¾è¤ê¡¢¤ªÊ¢¤¬ÌÜÉ¸¤ò»Ø¤¹¤Þ¤ÇÂÎ¤ò¥Õ¥ë¥¿ー¥ó¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¤ªÊ¢¤ò¤æ¤ë¤á¤ºÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ¢¤«¤éÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤È¡¢¾åÂÎ¤¬¥ê¥¤ó¤À¤ê²¼È¾¿È¤¬¤è¤í¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤ªÊ¢¤ÎÎÏ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ðº¸Â¤À¤±¤ÇÎ©¤Æ¤ë¡ª
¿¶¤êÈ´¤¤¤¿È¿Æ°¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¶»¤ÎÁ°¤ËÌá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Â¤òÌÜÉ¸Êý¸þ¤Ë1ÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÊâ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ½Å¤ò¤¤Á¤ó¤Èº¸Â¤Ë¾è¤»¤ÆÂÇ¤Æ¤ë
¥¯¥é¥Ö¤äÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬ÊÑ¤À¤È »×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Ø¤È´¬¤Ìá¤¹¡ÖµÕ²óÅ¾¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¤Æ°¤«¤·Êý¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ä¤«¤á¤ë
¥¹¥é¥¤¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Î·Á¤ò¤È¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£µ°Æ»¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÉŽ¥¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤¬ËÉ¤²¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Å¤¯¤ê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ð¸«Ë¨Ç«
¡ü¤¤¤Ê¤ß¡¦¤â¤Í¡¿1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£166c m¡£20-21Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ë6¾¡¤ÈÀä¹¥Ä´¡£½é¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤â³ÍÆÀ¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£¥Ä¥¢ーÄÌ»»7¾¡¡£ÅÔÃÞÅÅµ¤½êÂ°¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áÂçÀ¾æÆÂÀ
¡ü¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡¿1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¿å¾ë¹â¹»¥´¥ë¥ÕÉô¤ò·Ð¤Æ¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢JPGA¸øÇ§Aµé¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥³ー¥Á¤âÌ³¤á¤ë¡£
¹½À®¡á»°Âå ¿ò
¼Ì¿¿¡áÃæÌîµÁ¾»¡¢¥²ー¥êー¾®ÎÓ¡¢¹â¶¶½ß»Ê
¶¨ÎÏ¡áÁ¥¶¶¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö