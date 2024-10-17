¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè15²ó¡¡æÆÌé¤ÎÊì¤È½Ð²ñ¤¦¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè15²ó¤¬¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÁê´Ø¿Þ¤¢¤ê¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¡ª¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ¡Ö¥®¥ã¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤£÷¡×
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÊ¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡È¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦¿Í¡¦»þÂå¡Ë¤ò¼¡¡¹¤È¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼¡£
¢£Âè15²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿½÷À¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»åÅç¤ÎÎÀ¤Ë½»¤à¹â¹»µå»ù¡¦»Í¥ÄÌÚæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ÎÊì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤«¤éÆÍÁ³¡¢²ÈÂ²¤Ç¿À¸Í¤ËÌá¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢·ë¤Ï»×¹Í¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¡£ÍâÆü¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¹Á¤Ç³¤¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢æÆÌé¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÆü¤Î¤ªÎé¤Ë¤ÈÆÊÌÚ»º¤Î¥¤¥Á¥´¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡ÚÁê´Ø¿Þ¤¢¤ê¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¡ª¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ¡Ö¥®¥ã¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤£÷¡×
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÊ¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡È¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦¿Í¡¦»þÂå¡Ë¤ò¼¡¡¹¤È¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼¡£
¢£Âè15²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿½÷À¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»åÅç¤ÎÎÀ¤Ë½»¤à¹â¹»µå»ù¡¦»Í¥ÄÌÚæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ÎÊì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤«¤éÆÍÁ³¡¢²ÈÂ²¤Ç¿À¸Í¤ËÌá¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢·ë¤Ï»×¹Í¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¡£ÍâÆü¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¹Á¤Ç³¤¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢æÆÌé¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÆü¤Î¤ªÎé¤Ë¤ÈÆÊÌÚ»º¤Î¥¤¥Á¥´¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£