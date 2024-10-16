¡Ö¿²¤À¤á¤Ï°¡×¤Ï»þÂåÃÙ¤ì!? ¡È½µËö¤Î¿²¤À¤á¡É¤Ç¡Ö¿´·ì´É¼À´µ¡×¥ê¥¹¥¯Äã²¼ ºÇ¿·¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ
2024Ç¯8·î30Æü～9·î2Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿²¤½£¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñµÄ2024¤Ç¡Ö½µËö¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ºÇ¤â¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬19%Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÏ©°å»Õ¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢ä¡Ú¥¤¥é¥¹¥È²òÀâ¡Û¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×È¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¡È¿©¤ÙÊª¡É
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
²¤½£¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñµÄ2024¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡©
²¤½£¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñµÄ2024¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÏ©ÀèÀ¸
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¸¦µæÊó¹ð¤Ï¡¢²¤½£¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñµÄ2024¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ººÆÉ¤ò¼õ¤±¤Æ³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢UK¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥ó¥¯¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó9Ëü1000¿Í¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½µËö¤Î¿çÌ²¤È¿´¼À´µ¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤Ë¤É¤ì¤À¤±Í¾Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÇÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¥°¥ëー¥×Ê¬¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÄ´ºº¤ò¼«¸Ê¿½¹ð·Á¼°¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó22¡ó¤¬°ìÈÕ¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤¬7»þ´ÖÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¿çÌ²ÉÔÂ¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬Ê¿¶ÑÌó14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢½µËö¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½µËö¤ËºÇ¤â¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿´¼À´µ¤äÇ¾Â´Ãæ¡¢¿´ÉÔÁ´¡¢¿´Ë¼ºÙÆ°¤Ê¤É¤Î¿´·ì´É¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬19%Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½µËö¤Ë¿²¤À¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊä¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿´¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬20%Äã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê¿²¤À¤á¤Ï¡¢¿´¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã²¼¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿Æü¡¢Äê´üÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¸²Ãø¤Ë´ØÏ¢À¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Î¼Â¾ð¤Ï¡©
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¿çÌ²»þ´Ö¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Î¼Â¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÏ©ÀèÀ¸
¿çÌ²»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ä¾©¤¹¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤äÀ¸³è½¬´·¤òÀ¤Âå¤´¤È¤Ë¼¨¤·¤¿¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿çÌ²¥¬¥¤¥É2023¡×¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¿Í¤Ë¿ä¾©¤¹¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤Ï6»þ´Ö°Ê¾å¤¬ÌÜ°Â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾®³ØÀ¸¤¬9～12»þ´Ö¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤¬8～10»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿²¾²¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬8»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Æ¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö28Ê¬¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï7»þ´Ö22Ê¬¤È¡¢³Æ¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â1»þ´Ö°Ê¾åÃ»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý33¥«¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃ»¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
²¤½£¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñµÄ2024¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÏ©ÀèÀ¸
ËÜ¸¦µæÈ¯É½¤Ï¡Ö¿²¤À¤á¡×¤È¡Ö¿´¼À´µ¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤¿ÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢¿´¼À´µÍ½ËÉ¤¿¤á¤Ë½µËö¤Î¿²¤À¤á¤¬Í¸ú¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿²¤À¤á¤¬Ä¾ÀÜ¤É¤ì¤Û¤É¿´Â¡¤Î·ò¹¯¤ËÍ±×¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿´¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤«¤é½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¿¥Ð¥³¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
²¤½£¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñµÄ2024¤Ç¡¢¡Ö½µËö¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ºÇ¤â¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬19%Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤Ï·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤òÃÎ¤ê¡¢¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ÏººÆÉ¤ò·Ð¤Æ³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Î½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤òÃµ¤¹