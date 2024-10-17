　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の3万9470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42004.69円　　ボリンジャーバンド3σ
40702.06円　　ボリンジャーバンド2σ
39498.00円　　5日移動平均
39470.00円　　17日夜間取引終値
39399.43円　　ボリンジャーバンド1σ
39315.00円　　一目均衡表・転換線
39180.30円　　16日日経平均株価現物終値
38286.13円　　75日移動平均
38096.80円　　25日移動平均
38090.45円　　200日移動平均
37710.00円　　一目均衡表・基準線
36794.17円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35942.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35491.54円　　ボリンジャーバンド2σ
34188.91円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース