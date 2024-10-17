日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の3万9470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42004.69円 ボリンジャーバンド3σ
40702.06円 ボリンジャーバンド2σ
39498.00円 5日移動平均
39470.00円 17日夜間取引終値
39399.43円 ボリンジャーバンド1σ
39315.00円 一目均衡表・転換線
39180.30円 16日日経平均株価現物終値
38286.13円 75日移動平均
38096.80円 25日移動平均
38090.45円 200日移動平均
37710.00円 一目均衡表・基準線
36794.17円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35942.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35491.54円 ボリンジャーバンド2σ
34188.91円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
42004.69円 ボリンジャーバンド3σ
40702.06円 ボリンジャーバンド2σ
39498.00円 5日移動平均
39470.00円 17日夜間取引終値
39399.43円 ボリンジャーバンド1σ
39315.00円 一目均衡表・転換線
39180.30円 16日日経平均株価現物終値
38286.13円 75日移動平均
38096.80円 25日移動平均
38090.45円 200日移動平均
37710.00円 一目均衡表・基準線
36794.17円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35942.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35491.54円 ボリンジャーバンド2σ
34188.91円 ボリンジャーバンド3σ
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