2025年1月17日に全国公開される坂東龍汰単独初主演映画『君の忘れ方』の予告編とポスタービジュアルが公開された。

参考:坂東龍汰単独初主演映画『君の忘れ方』2025年公開決定 西野七瀬とのラブストーリー

本作は、“死別の悲しみとどう向き合うか”をテーマに、恋人を亡くした構成作家の青年が、悲嘆の状態にある人にさりげなく寄り添う「グリーフケア」と出会い、自らと向き合う姿を描いたラブストーリー。

国際映画祭で数々の賞を受賞し、第79回ヴェネチア国際映画祭VENICE IMMERSIVE部門の正式招待を果たしたVRアニメーション『Thank you for sharing your world』や、映画『光を追いかけて』『アライブフーン』の脚本を担当した作道雄が監督と脚本を務めた。

森下昴(坂東龍汰)は付き合って3年が経つ恋人・美紀(西野七瀬)との結婚を間近に控えていたが、ある日、彼女は交通事故で亡くなってしまう。言葉にならない苦悩と悲しみで茫然自失の日々を過ごす中、母・洋子(南果歩)に促され、久々に故郷の岐阜へと帰省する。洋子もまた、不慮の事故で夫を亡くし、未だに心に傷を抱えていた。悲しみは癒えないと思っていたが、ある不思議な体験を通して、昂は美紀の死と向き合っていくようになる。

放送作家の昴を坂東、森下の恋人・美紀を西野七瀬が演じるほか、共演には円井わん、津田寛治、岡田義徳、風間杜夫、南果歩らが名を連ねた。

映画『君の忘れ方』予告編 公開された予告編には、昴や美紀のほか、妻を亡くしてグリーフケアに参加する池内(岡田義徳)や、グリーフケアの団体スタッフ・牛丸(津田寛治)、グリーフケアのカウンセラー・澤田(風間杜夫)ら、グリーフケアの場で出会う人々が登場。また、昂の実家に居候している便利屋の翠(円井わん)、翠の恋人・牧田(小久保寿人)、美紀の母・さおり(秋本奈緒美)ら昴の心の再生に関わっていく人たちの姿も見ることができる。

予告編でも流れる本作のエンディング曲は、坂本美雨が歌う「aurora」。坂本へのオファーのきっかけは、作道監督が2022年に坂本のコンサートを鑑賞したことから。チェリストの徳澤青弦やピアニストの平井真美子も出演したステージで、3人が奏でるサウンドに、脚本を執筆中だった本作の世界観がぴったり合うと感動して、劇伴とエンディングをオファー。脚本を読んだ徳澤と平井が、楽曲制作を引き受けた。「エンディングを聴いた時に、『劇中の美紀の声』を思い出して温かい気持ちになれるようにしたい」という作道監督のリクエストに応えるように、チェロとピアノが奏でる美しくも穏やかなメロディに坂本の優しい歌唱が重なる楽曲となっている。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、昴の背後にガラス越しの美紀がおり、そばにいるのに決して触れ合うことができない繊細な距離感が表現されている。そこへ「次は、いつ会える?」という昴の切ない心情を表したようなキャッチコピーが添えられている。(文=リアルサウンド編集部)