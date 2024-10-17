ÆüËÜÂåÉ½27ºÐ¤¬¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤À®Ä¹¡×¡¡OBÀä»¿¡¢Æ¬1¤ÄÈ´¤±¤¿¡ÖÂ¸ºß´¶¡×¡Ä²¤½£¤ÇÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¡Ú¸«²ò¡Û
ÈÄÁÒ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤°
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¡Ë¤Ï10·î15Æü¡¢¥Û¡¼¥à¡Êºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè4Àï¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊÆ±25°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÉÔ±¿¤Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡ÊOG¡Ë¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÎOGÍ¶È¯¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤Ï»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶â»Ò·ýÌé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤ÇÃæ¹ñÁê¼ê¤Ë7-0¤Î²÷¾¡¡£Â³¤¯¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç5-0¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç2-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤áºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤âÎÏ¤Ë¾¡Íø¤òÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤ËDFÃ«¸ý¾´¸ç¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢GK¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î´Ö¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¼ê¤¯½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤À¤¬¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ï¡Ö¡ÊÂÐ±þ¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥¯¥ê¥¢¤Ï¡Ë±¦Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æº¸Â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤ÆÉ¬¤ºµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¡ÊÃ«¸ý¤ò¡Ë¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂåÉ½Áª¼ê¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥É¥í¡¼¤ËÆ³¤¯¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¸åÈ¾25Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÂ¼¡£ÅêÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«6Ê¬¸å¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·Áê¼êDF¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¸¥§¥¹¤ÎOG¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ»á¤âÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿1¿Í¤ËÃæÂ¼¤òµó¤²¡Ö¤¢¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»Ä¤ê20Ê¬¤Ï´°Á´¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤¤¥¾¡¼¥ó¤ËÀø¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¶¯¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç°ã¤¤¤ò±é½Ð¤·¡¢¤¢¤ÎOG¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµßÀ¤¼ç¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¿Í¡£ÂÀÅÄ»á¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿27ºÐ¤ÎDFÈÄÁÒÞæ¤À¡£ºÇÁ°Àþ¤ÎFW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÄÁÒ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿MF¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥°¥ê¡¼¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤º¡£±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤ÀÈÄÁÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÍ½ÁªÄÌ¤¸¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÏÆÃ¤ËÂ¸ºß´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä1Éô¡Ë¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÏÃ«¸ýÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÄÁÒÁª¼ê¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ß¤á¤¤Ã¤¿1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤â¸«»ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ï11·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¡¢Æ±19Æü¤ËÃæ¹ñÀï¡ÊÖüÌç¡Ë¤È¡¢¥¢¥¦¥§¡¼Ï¢Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¡¢ÈÄÁÒ¤Î¹×¸¥¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¤ò°ú¤¤º¤é¤º¡×¾¡Íø¤ØÆÍ¤¿Ê¤àÆüËÜÂåÉ½¤ò¡¢ÂÀÅÄ»á¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶â»Ò·ýÌé / Kenya Kaneko¡Ë