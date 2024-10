英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のレビューエクササイズに挑戦

空所に入る単語を次の[ ]内から選んでください。

[fully, humble, precise]

[Q1]

This weekend, Saturday to be ( ), marks the 10th anniversary of his tragic death.

今週末、正確に言えば土曜日、彼が非業の死を遂げてから10年になる。

[Q2]

He was ( ) aware of such risks.

彼はそうしたリスクを十分に認識していた。

[Q3]

Elijah had to eat ( ) pie and publicly apologized to them.

イライジャは間違いを認め、彼らに公の場で謝罪した。

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。いくつわかりましたか?

[A1] precise

This weekend, Saturday to be precise, marks the 10th anniversary of his tragic death.

今週末、正確に言えば土曜日、彼が非業の死を遂げてから10年になる。

>>>preciseの解説記事を読む:「もう少し正確に教えて」を英語でどう言う?

[A2] fully

He was fully aware of such risks.

彼はそうしたリスクを十分に認識していた。

>>>fullyの解説記事を読む:「完全に同意します」を英語でどう言う?

[A3] humble

Elijah had to eat humble pie and publicly apologized to them.

イライジャは間違いを認め、彼らに公の場で謝罪した。

>>>humbleの解説記事を読む:「謙虚な人、控えめな人」を英語でなんて言う?

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)