¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡×µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·CSÂè2Àï¤ØÂÎÄ´ËüÁ´¡¡DeNA¤ÎÀª¤¤¤ò·Ù²ü
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ Âè2Àï µð¿Í-DeNA(17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Îµð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬16Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¾õ¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÃ¸¡¹¤È¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿ûÌîÅê¼ê¡£Á°²ó¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï9·î28Æü¡¢10·î9Æü¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«Æþ¤ì¤ÆÂÎÄ´¤ÏËüÁ´¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤¯¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎDeNA¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀª¤¤¤Ë¾è¤é¤»¤¿¤é¶¯¤¤ÂÇÀþ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤êÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£