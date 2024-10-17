NHK¡¢STARTO½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑºÆ³«¤Ø¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡ÖÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¿Ê¤à¡×
NHK¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬¡¢SMILE¡ÝUP.¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÖÁÈµ¯ÍÑ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âSnow¡¡Man¡¢SixTONES¤é¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤«¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
NHK¤ÏºòÇ¯9·î¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡Ê19Ç¯»àµî¡Ë¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¿·µ¬¤Î½Ð±é°ÍÍê¤òÅöÌÌ¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯Ëö¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±»öÌ³½ê¥¿¥ì¥ó¥È½Ð±é¤¬¥¼¥í¤Ë¡£º£Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä¤ÎÊ¬Î¥¤âÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü10·î16Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ©ºî¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é°ÍÍê¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÀ©ºî¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ©ºî¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢·ÀÌóºÆ³«¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤ä¡ÖVenue101¡×¤Ê¤É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤«¤éSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¤¬ºÆ³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹ÈÇò¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖSnow¡¡Man¤äSixTONES¤Ï¤¸¤á¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£