¡Ú£Õ£Æ£Ã¡ÛÄ«ÁÒ³¤¤Îà¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¥ëÀïá¤òÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¾¡¤ÄºàÎÁ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Õ£Æ£Ã£³£±£°¡×¡Ê£±£²·î£·Æü¡áÆüËÜ»þ´ÖÆ±£¸Æü¡¢¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ç¡¢Á°£Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ä«ÁÒ³¤¡Ê£³£°¡Ë¤¬£Õ£Æ£Ã¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê£³£´¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿Í£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Â¨²¦ºÂÄ©Àï¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤Î¤«¡£à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬£Õ£Æ£Ã¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤Î±§Ìî·°¡¢£°£²Ç¯¤Îºù°æà¥Þ¥Ã¥ÏáÂ®¿Í°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£µ×¡¹¤ËàÈô¤Óµé¼Â¸½á¤ÎÍýÍ³¤òÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¤È¤¤¤¦¤«£µ£°¥¥íÂæ¤Î³¬µé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î³¬µé¤À¤«¤é£Õ£Æ£Ã¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Ï¡¢±§Ìî°ÊÍè¤Î¡Ø¤¤¤¤Ê¤êÄ©Àï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼êË¡¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤è¤¦¤Ï¥Í¥¿¤Ëº¤¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¤¬ÃæÅè¾¡É§¤ò¤¤¤¤Ê¤ê£³´§¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤¿¤Î¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¡×¤È¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼Å¾¸þ½éÀï¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·Ã¥¼è¤·¤¿ÃæÅè¤ËÎã¤¨¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÆüËÜÂç²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¹õËë¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Î»î¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢Ä«ÁÒ¤¬£µ£·¥¥í¤ÎÂÎ½Å¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤³¤È¡£Áê¼ê¤Ï°ì±þ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¾¡¤ÄºàÎÁ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡£Ãæ¤Ç¤â·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥À¥á¡¼¥¸½Å»ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤µ¤ì¤ë£Ò£É£Ú£É£Î¤ËÂÐ¤·¡¢£Õ£Æ£Ã¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï£µ£Ò¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤ËºÎÅÀ¤·¤½¤Î¹ç·×¤ò¶¥¤¦¥é¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÁ´Á³Àï¤¤Êý¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ½Â¬¡£³¤¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ö¤ÃÅÝ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤ÉÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£Áá¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤·¤«³èÏ©¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÄÌÚ¤Ï£²£°Æü£Ä£Ä£Ô¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¤ò·Þ¤¨¡¢£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¡ÖÃæÅè¾¡É§¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¸¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥°¥ê¡¼¥È¡Ê£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Ë¤Ë´³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÅè¾¡É§¤Ï¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç£Ë£Ï¡½£Ä¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤é£Ä£Ä£Ô¤«¤é¤â´³¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ê¡£Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡ÖÍ³ÚÄ®¤ÇÂÔ¤Á¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Ï¡¢²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¶«¤Ö¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¿ÀµÜÁ°¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£