¿·³ã¡¦ÁáÀî¡¡¥±¥¬¤Ç¸ø¼°Àï3¥«·î°Ê¾åÎ¥Ã¦¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤âºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡J1¿·³ã¤Ï16Æü¡¢À»äÆÄ®¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÇÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤¹18Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼²£ÉÍÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£º£µ¨¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿DFÁáÀî»ËºÈ¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ËÂÎ¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¡¢´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é3¥«·î°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â·è¤·¤Æ²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£·î¾å½Ü¤ËÎý½¬¤Ë´°Á´¹çÎ®¤·¤¿ÁáÀî¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬À¸¤Êª¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤âºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡7·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¤ÎÄ¹ºêÀï¡Ê¡ü1¡½6¡Ë¤ÇÂ¤òÉé½ý¡£Îý½¬Éüµ¢¤·¤¿8·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ëº¸ç¤Ê¢¡Ê¤Ò¤Õ¤¯¡Ë¶Ú¤òÂ»½ý¤·¡¢ºÆ¤ÓÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÂÀ¤µ¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡ÖÎÏ¤µ¤ó¡Ê¾¾¶¶´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é¡È¤½¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ç¤âÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò¡¢°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎ¤Î²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¡£µÞÀÇò·ìÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é·ã¤·¤¯¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÑÀª¤ä¾åÈ¾¿È¤Î²ÄÆ°°è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£¶»³Ô¤ò³«¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶»¶Ú¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö¾åÈ¾¿È¤ò³«¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¡¢Â©¤Î¾å¤¬¤êÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÖÈ¯ÎÏ¤ä¡¢²¼È¾¿È¤ÎÆ°¤¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¡×¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢ÇÔ¤«¤é¡¢¼éÈ÷¤Î¶¦ÄÌÍý²ò¤ÎÅý°ì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö²¿¤«¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¹¥Å¾¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎJ1»ÄÎ±¤Ø¸þ¤±¡¢¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤âÌò³ä¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤ëÎÏ¤ò¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë