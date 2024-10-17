中島健人、ソロデビュー＆ワンマンライブ決定 ソニーミュージックからアルバムリリース【N / bias】
【モデルプレス＝2024/10/17】中島健人が12月25日にリリースされる1stアルバム「N / bias」（よみ：ノンバイアス）で、ソニーミュージックよりソロデビュー。1月には東京・有明アリーナにてワンマンライブも行われることが発表された。
【写真】中島健人、ソロデビューでの新ビジュ
ソロデビューの発表と同時に、1月17日〜19日の3日間で東京・有明アリーナにてソロコンサート 「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 N / bias」 を開催することも発表された。
「N / bias」は、中島個人の体験や感情にフォーカスをあてた内容になっており、これまでの中島に対しての評価や偏見を振り払い、人間として殻をやぶっていく決意をこめた1枚に。初回限定盤Aはパッケージ豪華盤仕様、初回限定盤Bは映像特典豪華盤仕様、通常盤は楽曲充実盤となっており、人間であれば誰しも持つ暗い感情や未来への期待を込めた楽曲など、現在鋭意制作中だという。（modelpress編集部）
・ 初回限定盤 A＝豪華盤：パッケージ充実仕様
（CD+BD+PHOTO BOOK）／（CD+DVD＋PHOTO BOOK）※BDとDVDの内容は同一。
・ 初回限定盤 B＝豪華盤：映像充実仕様
（CD+BD）／（CD+DVD） ※ BD・DVD の内容は同一。
・ 通常盤（CD）＝楽曲充実盤
外付け先着特典： 「N / bias」オリジナルフォトカード：3種（形態別）※アートワーク・収録内容など詳細は後日発表
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◆中島健人、ソロデビュー＆ライブ決定
ソロデビューの発表と同時に、1月17日〜19日の3日間で東京・有明アリーナにてソロコンサート 「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 N / bias」 を開催することも発表された。
◆中島健人ソロデビューアルバム「N / bias」
・ 初回限定盤 A＝豪華盤：パッケージ充実仕様
（CD+BD+PHOTO BOOK）／（CD+DVD＋PHOTO BOOK）※BDとDVDの内容は同一。
・ 初回限定盤 B＝豪華盤：映像充実仕様
（CD+BD）／（CD+DVD） ※ BD・DVD の内容は同一。
・ 通常盤（CD）＝楽曲充実盤
外付け先着特典： 「N / bias」オリジナルフォトカード：3種（形態別）※アートワーク・収録内容など詳細は後日発表
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