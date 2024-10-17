【Amazonセール】DJIのドローンがお買い得！ 予備バッテリー付きなどがラインナップ【プライム感謝祭2024】
【Amazonプライム感謝祭】
先行セール期間：10月17日0時～
開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分
先行セール期間：10月17日0時～
開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分
「DJI Air 2S Fly Moreコンボ」
Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品に、DJIのドローンが追加された。
セールでは、「Air 2S」本体に予備バッテリーが付属するタイプや低ノイズのプロペラが付属するもの、ドローン「Mini 4 Pro」のAmazon限定モデルなどがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。
DJI Air 2S Fly Moreコンボ
「DJI Air 2S」は、600g以下というコンパクトボディのオールインワン型空撮ドローン。1インチCMOSセンサーを搭載し、5.4K動画の撮影に対応している。本製品には予備バッテリー2個が付属する。
「DJI Air 2S」
DJI Air 2S ドローン リモートID対応 + Air 2S 低ノイズプロペラ（1組）
「DJI Air 2S」に、より長時間静かに飛行できる低ノイズプロペラ（モデル：7238/1組）が付属するセット。
DJI ドローン「Mini 4 Pro」（DJI RC 2リモコン付属）+DJI丸型ショルダーバッグ【Amazon限定】
本製品は、重量249g未満という軽量でポータブルなミニカメラドローン「Mini 4 Pro」とショルダーバッグ（1個）のセット。Amazon限定の特別セットとなっている。
Amazonでしか手に入らないバッグ付きの特別セット