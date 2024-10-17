１９６９年：第６回改憲案（３選改憲案）が国民投票で可決、朴正熙（パク・チョンヒ）大統領の３選可能に



１９７２年：朴正熙大統領が全国に非常戒厳令を宣言



１９７４年：ソウルのニュー南山ホテルで火災が発生し１９人死亡



１９７８年：南北軍事境界線がある板門店の韓国側で北朝鮮が掘った第３トンネルが発見される



１９８５年：中部、忠州の多目的ダムが完工



１９８５年：情報機関、国家安全企画部（現・国家情報院）の張世東（チャン・セドン）部長が北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席官邸を訪問し会談



１９９４年：中国・吉林省一帯に埋葬されていた独立功労者の遺体５体が返還される



２００８年：米国が韓国をビザ免除対象国に

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止