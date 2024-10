【月刊ヤングマガジン 2024年第11号】10月17日 発売価格:540円

本日10月17日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2024年第11号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。

今号の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、本郷柚巴さん。今年2度目の「月刊ヤングマガジン」登場で、グアムにて撮影が行なわれた。

また巻末グラビアでは、モデル・インフルエンサーとして活躍中の“令和No.1ギャル”PyunA.さんが初登場している。

【本郷柚巴さん】【PyunA.さん】

