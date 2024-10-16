Aqua Timez、2025年全国ツアー開催発表
Aqua Timezが本日10月16日に、再結成後初のツアー＜Re：connected＞をスタート。その場で新たに全国ツアー＜Aqua Timez Re:visit tour 2025＞の開催が発表された。
ツアーは2025年3月29日 戸田市文化会館を皮切りに、2025年8月にかけて全国24会場で行われる。ファンクラブにて10月16日20時からチケットの販売が開始する。
さらに、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された、「虹」と「千の夜をこえて」の音源が配信スタート。2025年8月30日・31日にはデビュー20周年を記念したライブ＜Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」＞が開催される。
リリース情報
「虹 - From THE FIRST TAKE」
配信リンク：https://aquatimez.lnk.to/97e0DR
「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」
配信リンク：https://aquatimez.lnk.to/OhLS2l
＜Aqua Timez 東名阪ツアー「Re：connected」＞
10⽉16⽇（⽔）東京・豊洲PIT
10⽉23⽇（⽔）愛知・ DIAMOND HALL
11⽉8⽇（⾦）東京・EX THEATER ROPPONGI
11⽉22⽇（⾦）⼤阪 ・GORILLA HALL
12⽉5⽇（⽊）東京・⽴川ステージガーデン
＜Aqua Timez Re:visit tour 2025＞
3月29日（土）埼玉・戸田市文化会館
4月5日（土）宮城・仙台市民会館
4月10日（木）大阪・フェスティバルホール
4月20日（日）兵庫・神戸国際会館
4月26日（土）岡山・倉敷市芸文館
4月27日（日）広島・広島JMSアステールプラザ大ホール
4月29日（火・祝）高知・しまんと市総合文化センターしまんとぴあ
5月2日 （金）福岡・福岡国際会議場
5月11日（日）千葉・松戸 森のホール21
5月18日（日）新潟・新潟テルサ
5月29日（木）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
6月5日（木）北海道・カナモトホール
6月8日（日）青森・弘前市民会館
6月14日（土）愛媛・しこちゅ〜ホール
6月21日（土）鹿児島・宝山ホール
6月22日（日）熊本・シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
6月29日（日）三重・四日市市文化会館 第1ホール
7月5日 （土）長崎・長崎ハピネスアリーナ
7月13日（日）静岡・アクトシティ浜松大ホール
7月19日（土）富山・富山県南砺市福野文化創造センター
7月20日（日）石川・本多の森ホール
7月27日（日）岐阜・岐阜市民会館
8月1日 （金） 福島・いわきアリオス
8月9日 （土）沖縄・那覇芸術劇場なはーと
＜Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」＞
日程：
2025年8月30日（土）OPEN / START：17:00 / 18:00
2025年8月31日（日）OPEN / START：16:00 / 17:00
◆Aqua Timezオフィシャルサイト