Aqua Timezが本日10月16日に、再結成後初のツアー<Re:connected>をスタート。その場で新たに全国ツアー<Aqua Timez Re:visit tour 2025>の開催が発表された。ツアーは2025年3月29日 戸田市文化会館を皮切りに、2025年8月にかけて全国24会場で行われる。ファンクラブにて10月16日20時からチケットの販売が開始する。

リリース情報



2024年10月16日(水)配信リリース「虹 - From THE FIRST TAKE」配信リンク:https://aquatimez.lnk.to/97e0DR「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」配信リンク:https://aquatimez.lnk.to/OhLS2l