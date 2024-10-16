¡ØÁêËÀ23¡Ù½é²ó¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¹¤®¤¿ÆâÍÆ¤Ë»ëÄ°¼ÔÁûÁ³¡ÖÍ½¸À¤«¡©¡×¡Ö¥¤¥ä¥¤¥äÉÝ¤¤¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season23¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡¡¢¨2¥¯¡¼¥ë¡Ë¤Î½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¤¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿åÃ«Ë¡õ»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¥È¡¼¥¯¡ª¿åÃ«Ë¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡©
¡¡¡Øseason23¡Ù¤Ï¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¡ßµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬Éü³è¤·¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£¡È½éÂåÁêËÀ¡É»þÂå¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÄÌ»»10¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡È¸¶ÅÀ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢Âç¤¤Ê¡ÈÀáÌÜ¡É¤ò·Þ¤¨¤¿±¦µþ¡ß·°¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Ç¤Ï¡¢±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤¬¡Ø·Ù»ëÄ£150Ç¯»Ë¡Ù¤Î¤Þ¤È¤á¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¸µ¡¦¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤Ç¸½ºß¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤ë°²²°Ëþ¡ÊÊÂ¼ù»ËÏ¯¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Î×¾ì¤·¤¿±¦µþ¤È·°¡Ê»ûÏÆ¡Ë¤Ï¡¢°ì²Ý¤ÎÁÜºº¤ò²£ÌÜ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÍ¿ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÍøº¬ÀîµÈ¿¡Ê¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÆ£¸¶Î¶°ì¡Ê¼Æ½ÓÉ×¡Ë¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÄ´¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¼ÒÈþ×½»Ò¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤«¤é°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿Æ£¸¶¤â¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦µçÍ¾¤Îºö¤òÉõ¤¸¤é¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼ê³Ý¤«¤ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ±¦µþ¤¬»ö·ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¹âÅÄÁÏ¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÃÏ°è²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¹âÅÄ¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤ÇÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¸«³Ý¤±¡¢ÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹âÅÄ¤Î¾ðÊó¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤òÆÀ¤¿±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢¼êÊ¬¤±¤·¤Æ»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁÜºº¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Î¹âÅÄ¤Ï¡¢Æ±¤¸¸òÈÖ¶ÐÌ³¤ÎÀèÇÚ¡¦¿Î²ÊÀ¬»Ê¡ÊÆâÌî¸¬ÂÀ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê·Ù»¡´±¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ö·ï¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£º£¤«¤éÌó150Ç¯Á°¡¢·Ù»¡óÕÌÀ´ü¤Ëµ¯¤¤¿¡¢»þ¤ÎÆâÌ³¶ª¡¦Âçµ×ÊÝÍøÄÌ°Å»¦¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é·°¤¬¡Öº£ÅÙ¤ÎÁªµó¤âÀ¯¸¢¸òÂå¤¹¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È²ò»¶ÁíÁªµó¡É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊª²Á¤Î¹âÆ¡¢¤½¤·¤ÆÎ¢¶â¤ÎÏÃÂê¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¸½¼Â¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Ï¢È¯¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ä¥¤¥äÉÝ¤¤ÁêËÀÉÝ¤¤¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âºÇ¶á»£±Æ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÉÝ¤¹¤®¤ë¸½¼Â¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¡×¡Ö²ò»¶¡¢Áªµó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡ÄÍ½¸À¤«¡©¡×¡ÖÁêËÀ¤È¸½¼Â¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö1ÏÃ¤«¤é¥Í¥¿¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Æü¤ÎÁêËÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸½¼Â¼Ò²ñ¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿åÃ«Ë¡õ»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¥È¡¼¥¯¡ª¿åÃ«Ë¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡©
¡¡¡Øseason23¡Ù¤Ï¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¡ßµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬Éü³è¤·¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£¡È½éÂåÁêËÀ¡É»þÂå¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÄÌ»»10¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡È¸¶ÅÀ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢Âç¤¤Ê¡ÈÀáÌÜ¡É¤ò·Þ¤¨¤¿±¦µþ¡ß·°¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÍ¿ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÍøº¬ÀîµÈ¿¡Ê¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÆ£¸¶Î¶°ì¡Ê¼Æ½ÓÉ×¡Ë¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÄ´¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¼ÒÈþ×½»Ò¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤«¤é°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿Æ£¸¶¤â¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦µçÍ¾¤Îºö¤òÉõ¤¸¤é¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼ê³Ý¤«¤ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ±¦µþ¤¬»ö·ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¹âÅÄÁÏ¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÃÏ°è²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¹âÅÄ¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤ÇÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¸«³Ý¤±¡¢ÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹âÅÄ¤Î¾ðÊó¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤òÆÀ¤¿±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢¼êÊ¬¤±¤·¤Æ»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁÜºº¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Î¹âÅÄ¤Ï¡¢Æ±¤¸¸òÈÖ¶ÐÌ³¤ÎÀèÇÚ¡¦¿Î²ÊÀ¬»Ê¡ÊÆâÌî¸¬ÂÀ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê·Ù»¡´±¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ö·ï¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£º£¤«¤éÌó150Ç¯Á°¡¢·Ù»¡óÕÌÀ´ü¤Ëµ¯¤¤¿¡¢»þ¤ÎÆâÌ³¶ª¡¦Âçµ×ÊÝÍøÄÌ°Å»¦¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é·°¤¬¡Öº£ÅÙ¤ÎÁªµó¤âÀ¯¸¢¸òÂå¤¹¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È²ò»¶ÁíÁªµó¡É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊª²Á¤Î¹âÆ¡¢¤½¤·¤ÆÎ¢¶â¤ÎÏÃÂê¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¸½¼Â¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Ï¢È¯¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ä¥¤¥äÉÝ¤¤ÁêËÀÉÝ¤¤¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âºÇ¶á»£±Æ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÉÝ¤¹¤®¤ë¸½¼Â¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¡×¡Ö²ò»¶¡¢Áªµó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡ÄÍ½¸À¤«¡©¡×¡ÖÁêËÀ¤È¸½¼Â¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö1ÏÃ¤«¤é¥Í¥¿¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Æü¤ÎÁêËÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸½¼Â¼Ò²ñ¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£